Partira ou partira pas: Eden Hazard évoque son avenir et aborde son rapport au football dans une interview fleuve

Dans une longue interview accordée à l’émission «Transversales», sur RMC Sport, Eden Hazard revient sur plusieurs aspects de son rapport au football et évoque de quoi sera fait son avenir.

La chaîne française RMC Sport a diffusé mercredi soir dans le cadre de son émission «Transversales» une longue interview exclusive du capitaine des Diables rouges, Eden Hazard. Parmi les sujets abordés, celui de son avenir en club a fait sourire le joueur, lequel s’est montré tout à fait serein bien qu’évasif: «Moi, je me suis décidé. Moi, je sais ce que je veux faire», a-t-il expliqué. «Pour l’instant, la seule chose à penser, c’est de bien jouer avec Chelsea. Il me reste un an et demi de contrat, tout le monde le sait. Ma décision sera bientôt connue.»

Cité avec insistance du côté de Madrid et plus particulièrement du Real lors de chaque mercato depuis quelques saisons, le feu follet des Blues continue d‘attiser les rumeurs.

Et si aujourd’hui un départ de Chelsea semble inéluctable, la véritable question qui se dresse désormais est: «Quand?» «Je ne sais pas, on verra, j’attendrai le bon moment», indique encore Eden Hazard sur le timing de l’annonce sur son avenir.

Passeur, plaisir et pompes

Parmi les autres sujets brossés par l’interview, on citera en vrac le style de jeu d’Eden, la notion de plaisir, primordiale aux yeux du Diable rouge quand il s’agit d’évoquer le foot, ou encore son avis sur le professionnalisme de Cristiano Ronaldo: «Ce n’est pas à 28 ans que je vais commencer à [faire beaucoup de muscu], je ne prends pas de plaisir à faire ça.»

💫 #Transversales ?



"Faire briller les autres, c'est ce qui m'importe. Le foot est un sport collectif et c'est pourquoi il est beau" @hazardeden10, un talent individuel hors norme avant tout au service des autres



📺 "Libre comme Hazard" en ce moment sur #RMCSport 1?

💫 #Transversales ?



"J'ai toujours eu cette notion de plaisir avant tout"



Comment l'environnement familial de @hazardeden10 lui a permis de s'épanouir jeune en ne pensant qu'au jeu et non à la compétition



📺 "Libre comme Hazard" en ce moment sur #RMCSport 1?