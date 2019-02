VIDÉOS | La 40e de Milwaukee, Denver encore battu, Houston et Harden trop forts pour Sacramento

Milwaukee est la première équipe à avoir atteint cette saison le seuil des 40 victoires, en écrasant Washington 148 à 129 (mi-temps: 85-65) mercredi. Les Bucks ne font pas de bruit, mais sont peut-être l’équipe la plus spectaculaire de la saison en cours.

Lors des deux premières périodes face à Washington, ils ont marqué 85 points, du jamais vu dans l’histoire de la franchise qui a permis, au début des années 1970, à Kareem Abdul-Jabbar de se faire un nom en NBA.

Antetokounmpo, 24 ans, a encore fait son show avec 43 points, à un point de son record personnel, et une réussite au tir de 81%, la plus élevée depuis ses débuts en NBA.

Mais le statut de leader de la conférence Est (40 v-13 d) ne s’explique pas uniquement par l’impressionnante saison de l’ailier grec. Pas moins de cinq autres Bucks ont dépassé les dix points, dont Éric Bledsoe (22 pts) et Malcolm Brogdon (18 pts).

Golden State a sans surprise surclassé San Antonio 141 à 102 (66-52). Sans surprise, car l’entraîneur des Spurs Gregg Popovich avait choisi de laisser au repos ses deux meilleurs joueurs, LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan.

Les Warriors se sont promenés grâce aux 26 points de Klay Thompson et aux 23 points de Kevin Durant, tandis que Stephen Curry (19 pts) a suivi la 4e et dernière période du banc.

Les double champions NBA en titre, leaders de la conférence Ouest depuis lundi (38 v-15 d), ont également profité d’un deuxième revers consécutif de leur dauphin Denver.

Les Nuggets, surclassés lundi par Détroit (129-103), se sont en effet cette fois inclinés à Brooklyn 135 à 130 (72-60).

Après une première période ratée, les Nets ont pris le large grâce à D’Angelo Russell, auteur de 27 points, dont six paniers à trois points, et 11 passes décisives en 35 minutes de jeu.

Houston (5e à l’Ouest, 32 v-22 d) a enchaîné une troisième victoire consécutive à l’extérieur, 101-127 (45-76) à Sacramento, grâce à James Harden qui a inscrit plus de 30 points pour le 28e match de suite.

Les Rockets ont marqué vingt paniers à trois points (sur 51 tentés!) et Harden, MVP (meilleur joueur NBA) en titre, a fini la rencontre avec 36 points (13 sur 26 au tir, dont 8 tirs primés réussis) en 32 minutes de jeu.

Le meneur des Rockets continue de se rapprocher d’un second trophée de MVP consécutif et de marcher sur les pas du légendaire Wilt Chamberlain qui, au début des années 1960, avait enchaîné 65 et 31 matchs de suite à 30 points ou plus, les deux plus longues séries du genre de l’histoire.