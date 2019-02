Raoul Hedebouw tirera la liste liégeoise du PTB à la Chambre

Raoul Hedebouw sera, sans surprise, la tête de liste du PTB à Liège.

Le député fédéral Raoul Hedebouw sera, sans surprise, la tête de liste du PTB à Liège pour la Chambre, ont annoncé jeudi les journaux de Sudpresse. Le principal intéressé a confirmé l’information sur les ondes de Bel-RTL. «L’occasion historique pour former un groupe à la Chambre est là», a-t-il lancé.

La deuxième place de la liste sera occupée par la cheffe de groupe du parti de gauche radicale au conseil communal à Herstal, Nadia Moscufo.

«Le but est clairement de dépasser les cinq députés pour être un groupe à la Chambre et être présent dans toutes les commissions afin de mener un combat donnant la priorité au social et à une lutte climatique ambitieuse», a expliqué M. Hedebouw.

Les ambitions du PTB au fédéral ne l’empêchent toutefois pas d’avoir aussi des visées sur les Régions. «On espère bien pouvoir faire une percée et former un groupe aux parlements wallons et bruxellois», a-t-il encore déclaré.