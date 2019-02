Manchester City, avec De Bruyne en fin de match, bat Everton et reprend provisoirement la tête

Manchester City a battu Everton 0-2 mercredi soir en match avancé de la 27e journée de Premier League. Un succès qui permet aux Citizens de s’installer provisoirement en tête de Premier League à égalité avec Liverpool (62 pts), qui compte un match de moins.

Kevin De Bruyne n’est monté au jeu qu’à la 89e minute alors que Vincent Kompany, toujours victime de soucis musculaires, n’était pas présent sur la feuille de match.

Les Sky Blues se sont montrés redoutables lors des arrêts de jeu de la chaque période. Aymeric Laporte a d’abord ouvert le score de la tête en première mi-temps (45e+2) alors que Gabriel Jesus a ponctué la prestations des siens avec un deuxième but sur une action lancée par De Bruyne (90e+7).

Écosse

Après vingt jours d’absence en raison d’une blessure au genou, Dedryck Boyata a fait son retour dans le onze du Celtic Glasgow. Le Diable Rouge a débuté la rencontre au centre de la défense et a été remplacé après 74 minutes face à Hibernian, battu 2-0 à la suite des buts de Ryan Christie (24e) et Oliver Burke (63e). Le Celtic est 1er de Premiership avec six points d’avance sur le Rangers.

Allemagne

Dodi Lukebakio et Fortuna Düsseldorf se sont inclinés 4-1 face à Schalke 04 mercredi soir et ont été éliminés en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne. Le Diablotin est monté à la 56e minute alors que son équipe était déjà menée 0-3 après les buts d’Ahmed Kutucu (30e), Salif Sane (48e) et Mark Uth (53e). Le club de la Ruhr a planté un quatrième but en fin de match via Sane (87e) alors que Rouwen Hennings avait momentanément réduit l’écart (71e). L’autre Belge de Düsseldorf, Benito Raman, n’était pas sur la feuille de match..