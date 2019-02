Euroligue (dames) - Castors Braine battu 66-81 par l'USK Prague lors de la 12e journée

(Belga) Le Castors Braine a concédé une 11e défaite consécutive en Euroligue, face aux Tchèques de l'USK Prague 66-81 (35-43 au repos), mercredi soir au Spiroudôme de Charleroi lors de la 12e journée du groupe A. Karlie Samuelson a terminé meilleure réalisatrice des Castors avec 21 points à une longueur de Alyssa Thomas qui a été déterminante du côté praguois (22 pts, 11 reb, 5 ast, 4 stl). Les Brainoises étaient éliminées de toutes les compétitions européennes de basket féminin depuis la semaine dernière et leur défaite 85-56 à Orenbourg, en Russie,

Castors Braine est 8e et dernier du groupe A et ne peut plus terminer dans le Top 6. Les quatre premiers des deux groupes sont qualifiés pour les playoffs (quarts de finale jouées au meilleur des 3 matches) alors que les cinquièmes et sixièmes sont reversés en EuroCup. Les septièmes et huitièmes sont eux éliminés. Les deux derniers matchs des Brainoises, sans enjeu pour elles, se dérouleront à Bourges le 13 février et sept jours plus tard par la réception des tenantes du titre d'Ekaterinbourg avec la Belgian Cat Emma Meesseman au Spiroudôme de Charleroi.