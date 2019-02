Ligue des champions de basket - Anvers battu de justesse à l'AEK Athènes 77-76 lors de la dernière journée du groupe C

(Belga) Les Giants d'Anvers ont été battus lors de la 14e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de basketball. Ils se sont inclinés de justesse 77-76 dans la salle de l'AEK Athènes, premier du groupe C. Cette défaite n'empêche pas les Anversois d'être qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Les hommes de Roel Moors étaient assurés de terminer dans le Top 4 de la poule après leur victoire la semaine dernière contre Dijon. Ils terminent 4e du groupe avec 21 points derrière AEK (26), Hapoel Jérusalem (26) et Bamberg (23).

Menés 46-32 à la pause et encore 61-50 à dix minutes de la conclusion, les Giants ont eu une belle réaction en fin de match pour échouer à un point des Athéniens, Paris Lee manquant le panier de la victoire à 6 secondes de la sirène finale. Ismael Bako (19 pts) et Jae'Sean Tate (17 pts) ont été les Giants les plus en vue, lesquels ont pêché sur la ligne des lancers francs avec à peine 13 envois convertis sur 22. Anvers sera opposé à un premier de groupe soit Murcie (Gr.A), Tenerife (Gr.B) ou Bologne (Gr.D) en match aller (5-6 mars à domicile) et retour (12-13 mars en déplacement). Le tirage au sort aura lieu le 8 février. Ostende, dans le groupe D, a été battu par Strasbourg 94-100 après prolongation et a été éliminé. Les champions de Belgique, 6es de leur groupe, sont reversés en 1/8e de finale de l'Europe Cup. (Belga)