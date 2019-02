Tournoi ATP de Montpellier: David Goffin s’incline dès son entrée en lice face au 72e mondial

David Goffin jouait son premier tournoi depuis son élimination au 3e tour de l’Open d’Australie et la rupture avec son coach Thierry Van Cleemput. Photo News

Le numéro 1 belge, David Goffin, a été sorti dès son premier match à l’Open Sud de France. Le Liégeois a été battu en deux sets par Filip Krajinovic.

David Goffin n’a pas réussi son entrée dans l’Open Sud de France de tennis, ce mercredi soir à Montpellier. Le N.1 belge, 21e mondial, a été éliminé au 2e tour par le Serbe Filip Krajinovic, 26 ans et 72e joueur mondial, en deux sets: 6-4 et 6-4. La rencontre a duré 1h28. Dispensé de premier tour en tant que 2e tête de série, le Liégeois jouait son premier tournoi depuis son élimination au 3e tour de l’Open d’Australie et la rupture avec son coach Thierry Van Cleemput.

David Goffin a concédé d’emblée son service dans le premier set et n’a pas réussi à combler son handicap. Il n’a disposé que deux balles de break dans le 2e jeu mais ne les a pas converties. Scénario identique au début du 2e set avec un break concédé dès le 1er jeu. Le Liégeois de 28 ans évita le pire en sauvant deux balles de 4-1 et deux autres de 5-2 en faveur du Serbe. Il a ensuite manqué l’occasion d’égaliser à 4-4: Krajinovic écartant deux balles de break. Goffin sauva encore une balle de match sur son service pour rester dans la partie (5-4) mais dans le jeu suivant le N.3 serbe concluait.

Goffin avait remporté ses deux premiers duels contre Krajinovic en 2014 au Challenger de Scheveningen et en 2015 au 1er tour à Roland-Garros.

Cette année, l N.1 belge a perdu au 1er tour à Doha avant de s’incliner au 3e tour à Melbourne. Il avait atteint les demi-finales l’an dernier à Montpellier.

En quarts de finale, Krajinovic rencontrera Tomas Berdych (33 ans), ancien N.4 mondial aujourd’hui 79e, qui a fait forte impression mercredi face au Français Benoît Paire. Le Tchèque a écarté la 8e tête de série et 58e mondial sur le score sans appel de 6-2 et 6-0 en 58 minutes.