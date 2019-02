Ligue des champions: Ostende s’incline face à Strasbourg après prolongation et passe à la trappe

Basket: le parcours d’Ostende en Ligue des champions a pris fin à l’issue d’une défaite, après prolongation, face à Strasbourg.

Filou Ostende ne poursuivra pas sa campagne européenne en Ligue des champions mais en Europe Cup de basket. À l’issue d’un match à rebondissements, les champions de Belgique ont été battus 94-100, après prolongation, par Strasbourg lors de la 14e et dernière journée de la phase de groupes.

Le club alsacien, malgré ce succès, est aussi éliminé au profit des Lituaniens de Klaipeda. En revanche, Anvers certain de terminer dans le Top 4 du groupe C jouera les huitièmes de finale. Ostende, qui termine 6e du groupe D, est repêché en huitièmes de finale de l’Europe Cup.

L’équipe de Dario Gjergja, qui était menée 36-40 à la pause, semblait bien mal embarquée dans ce match décisif quand elle s’est retrouvée menée 61-70 à 6:09 de la fin du temps réglementaire. En l’espace de 159 secondes, les leaders du championnat de Belgique ont retourné la situation pour mener 71-70 et semblaient bien partis pour arracher une victoire synonyme de qualification quand le marquoir indiqua 79-73 à 1:20 de la conclusion. Toutefois, Quentin Serron (ex-Ostendais auteur de 13 pts, 8 reb, 5 ast) et ses équipiers strasbourgeois ont trouvé les ressources pour arracher la prolongation 83-83. Les Ostendais accusèrent le coup, concédant les 5 premiers points du temps additionnel. L’écart monta ensuite à 11 points (87-98 à 1:22 de la sirène finale). Le match était cette fois joué.

Si l’adresse au tir à distance était au rendez-vous côté côtier, celle aux lancers (14/22) a coûté cher au final. Les 21 points de Chase Fieler et les 20 de Nemanja Djurisic et le match parfait de Dusan Djordjevic (11 pts à du 5/5, 10 ast et 3 reb) n’auront donc pas suffi.

Les quatre premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour le top 16 (huitièmes de finale) de la Ligue des champions. Ostende disputera les 1/8es de finale de la FIBA Europe Cup joués par aller et retour.