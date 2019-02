Coupe de France: Meunier et le PSG, poussés en prolongation par une… D3, se qualifient pour les quarts de finale

Le PSG a longtemps dû attendre pour faire la différence face à la modeste formation de Villefranche. Le charme de la Coupe de France a encore opéré!

Le Paris Saint-Germain a dû attendre la prolongation pour se débarrasser de Villefranche (D3) ce mercredi en huitième de finale de la Coupe de France. Le PSG s’est finalement imposé 0-3.

Au bout des 90 premières minutes, Parisiens et Rhônais ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but. En fin de première période de prolongation, le PSG a trouvé le chemin des filets grâce à Julian Draxler, libéré dans le petit rectangle par un beau mouvement d’Edinson Cavani. Un but libérateur suivi quelques minutes plus tard par le 0-2 signé Moussa Diaby (113e) et le 0-3 de Cavani.

Thomas Meunier a débuté la rencontre et est resté sur la pelouse jusqu’au bout. Pour cette rencontre, le coach du PSG Thomas Tuchel avait fait tourner une partie de son effectif. Initialement sur le banc, Edinsion Cavani et Kylian Mbappé sont montés au jeu pour prêter main-forte aux leurs.

En Allemagne, le parcours de Wolfsburg en Coupe d’Allemagne s’est arrêté en huitièmes de finale. L’équipe de Koen Casteels, titulaire, s’est inclinée 1-0 face à Leipzig. Le but de Matheus Cunha à la 9e minute a suffi à Leipzig pour émerger.