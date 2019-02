Louvain-la-Neuve et Wavre: jusqu’à quatre ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants

Un jeune de Louvain-la-Neuve a écopé de quatre ans de prison ferme pour trafic de stups.

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné ce mardi Mehdi K, un habitant de Louvain-la-Neuve né en 1997, à quatre ans d’emprisonnement ferme. Ses complices wavriens Moktar T. (1999) et Geoffrey S. (1989) écopent respectivement de trente mois avec sursis et de deux ans avec sursis. D’autres prévenus impliqués dans le même dossier s’en tirent avec des peines de travail. Ils étaient six à être poursuivis dans le cadre d’un trafic de stupéfiants mis sur pied en 2017 et 2018 à Wavre et Louvain-la-Neuve. Mehdi K. était le fournisseur principal des autres prévenus.

Un certain «Sully», sous bracelet électronique

L’enquête a débuté par l’interpellation de Geoffrey S., le 18 mai 2018, alors qu’il était en possession de cannabis. Interrogé, il a reconnu vendre des stupéfiants chaque semaine et a évoqué son fournisseur, un certain «Sully» qui habitait à Louvain-la-Neuve. Sully n’était autre que Mehdi K, un suspect déjà bien connu de la justice du Brabant wallon. Et l’adresse à laquelle ses clients venaient chercher du cannabis et de la cocaïne était un appartement de la rue du Lac, dans la cité universitaire, où l’intéressé était placé à l’époque sous bracelet électronique.

Des repérages puis des écoutes téléphoniques ont mis en évidence un véritable réseau comprenant un fournisseur, plusieurs dealers ainsi que des sous-dealers. Des perquisitions ont confirmé ces soupçons mais à l’audience devant le tribunal correctionnel, il y a un mois, la plupart des prévenus niaient leur implication. Certains prétendaient ne pas se connaître, avoir été mal compris par les enquêteurs voire avoir été mis sous pression par les policiers lorsqu’ils ont été interrogés.