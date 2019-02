Gilets jaunes - Suspension du prononcé pour un gilet jaune qui avait appelé à "tout casser"

Le tribunal de Charleroi a accordé mercredi la suspension du prononcé à un manifestant en gilet jaune poursuivi pour des propos tenus à la RTBF le 20 novembre dernier. "Si on ne nous entend pas, il faudra tout casser, tout brûler", avait-il lancé. Le quinquagénaire a néanmoins été reconnu coupable d'avoir "dans un discours ou une réunion publique directement provoqué à commettre des violences".

Durant son procès, l'homme a admis s'être laissé emporter par la colère. Son but était de se faire entendre et, dans un sens, c'est réussi, a-t-il ajouté. Il déplore cependant que le reste de son interview n'ait pas été autant diffusé que le court segment en cause.

Le parquet de Charleroi avait requis une peine de travail de 80 heures. Me David Gelay, pour la défense, avait considéré que les propos de son client ne constituaient pas une réelle incitation à la violence. Il avait également rappelé le contexte familial et professionnel de son client.

Le tribunal a considéré les faits établis mais il a accordé la suspension du prononcé au prévenu. Son casier judiciaire restera donc vierge s'il ne commet pas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve.