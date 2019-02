Engis: une maman condamnée pour des coups portés à son bébé

Les faits remontent au mois de mai 2016 à Engis: une maman de 4 enfants a été condamnée à 3 ans d’emprisonnement, avec un sursis probatoire de 5 ans, par le tribunal correctionnel de Huy. Elle était poursuivie pour des coups portés à son bébé.

Une maman de 4 enfants, originaire de Conakry (Guinée), a été condamnée mercredi à 3 ans d’emprisonnement, avec un sursis probatoire de 5 ans, par le tribunal correctionnel de Huy. Elle était poursuivie pour des coups portés à son bébé.

Les faits remontent au mois de mai 2016 à Engis. Le bébé était alors âgé d’un mois. Lors d’une visite à la maternité du CHR de Huy, une infirmière décide de faire des analyses pour s’assurer que le nourrisson n’a pas le diabète. Il est pris en charge à Montegnée et les choses s’accélèrent. Dans la nuit du 20 mai, le bébé fait des convulsions et les scanners attestent de la présence de deux fractures du crâne, d’une fracture du tibia péroné et une du fémur. Des hémorragies étaient également présentes.

Lors de son interrogatoire à la police et son audience au tribunal correctionnel le 23 janvier 2019, la prévenue a expliqué qu’elle s’occupait d’un autre enfant lorsqu’elle a entendu le bébé pleurer. Elle l’aurait retrouvé à terre sans qu’il n’y ait de séquelles visibles.

Selon elle, son fils aîné de 3 ans, atteint de trisomie 21, serait monté dans le lit-cage et aurait donc attrapé le bébé. Une histoire qui remonterait à 6 jours avant l’arrivée au CHR. Une période relativement longue. La maman a notamment expliqué que le jour avant, sa sœur était venue à la maison et n’avait rien remarqué concernant l’état de santé du bébé.

Une vidéo de reconstitution avait été projetée lors de l’audience. La reconstitution devait éclairer sur la capacité du jeune garçon de 3 ans de soulever une peluche de 3 kg. Après visionnement, il semblait impossible pour le petit de pouvoir grimper dans le lit-cage et porter sa petite sœur. À la peine d’emprisonnement avec sursis, s’ajoute le suivi d’un expert pour la prévenue, qui a déjà purgé une peine préventive de 3 mois.