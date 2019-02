Tour de Valence: Edvald Boasson Hagen vainqueur du contre-la-montre et premier leader

Cyclisme: Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) s’est imposé dans la première étape du Tour de Valence (2.1), un contre-la-montre de 10,3 km. Dylan Teuns, qui disputait sa première course sous les couleurs de Bahrain-Merida, s’est classé 4e à huit secondes.

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) a remporté ce mercredi la première étape du Tour de Valence cycliste (2.1), un contre-la-montre de 10,3 km dans les rues d’Orihuela. Le Norvégien de 31 ans devancé de cinq secondes l’Espagnol Ion Izagirre (Astana) et de sept l’Allemand Tony Martin (Jumbo-Visma). Dylan Teuns, qui disputait sa première course sous les couleurs de Bahrain-Merida, s’est classé 4e à huit secondes. Jürgen Roelants (Movistar) a fini 15e à 24 secondes; Gijs van Hoecke (CCC) 26e à 29 secondes et Greg Van Avermaet (CCC) 28e à 30 secondes.

Boasson Hagen a bouclé la distance en 12:55, parvenant à garder un bon rythme lors d’un final exigeant avec 600m à 9% de pente moyenne. Dix fois champion national norvégien contre-la-montre, Boasson Hagen ne s’était plus imposé dans cet exercice au niveau international depuis 2016. Il avait alors remporté l’épreuve chronométrée du Tour du Qatar devant le Néerlandais Jos Van Emden.

Le Norvégien prend par conséquent la tête du classement général du Tour de Valence, épreuve remportée l’an dernier par Alejandro Valverde. Boasson Hagen, qui a amené un premier succès à son équipe cette saison, devra défendre son maillot jeudi lors de la deuxième étape. Le peloton devra affronter un parcours ondulé tout au long des 166 km avec départ et arrivée à Alicante.