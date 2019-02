Bundesliga: le Borussia Dortmund (un peu) inquiet pour son capitaine Marco Reus

Marco Reus, auteur contre le Werder d’un magnifique but sur coup franc qui n’a pas empêché le leader du Championnat d’Allemagne d’être éliminé aux tirs au but, a dû être remplacé par Paco Alcácer à la mi-temps de ce huitième de finale de Coupe. Reporters / DPA

Marco Reus, l’emblématique capitaine du Borussia Dortmund, pourra-t-il tenir sa place face à Hoffenheim, samedi en championnat, et contre Tottenham la semaine prochaine en Ligue des champions?

Le Borussia Dortmund est inquiet pour son capitaine Marco Reus, blessé à une cuisse ce mardi en Coupe d’Allemagne contre le Werder Brême, à une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Tottenham.

Reus, auteur contre le Werder d’un magnifique but sur coup franc qui n’a pas empêché le leader du Championnat d’Allemagne d’être éliminé aux tirs au but, a dû être remplacé par Paco Alcácer à la mi-temps de ce huitième de finale de Coupe.

«Il aurait été trop risqué de le laisser sur le terrain», avoue le directeur sportif Michael Zorc.

Favre: «Cette blessure ne m’a pas l’air tellement grave»

«Je ne sais pas si je pourrai jouer samedi en championnat contre Hoffenheim», a déclaré le 2e meilleur buteur de Bundesliga (13 buts).

L’entraîneur Lucien Favre, auquel une reconduction de contrat est sur le point d’être formulée, veut cependant se montrer optimiste. «Cette blessure ne m’a pas l’air tellement grave», a-t-il en effet estimé.

Reus ne cachait pas sa déception d’être éliminé. «C’est de notre faute», pestait l’international allemand. «On a été stupides et laxistes…»

Quatre joueurs, Jadon Sancho, Marcel Schmelzer et les deux gardiens Roman Bürki et Marvin Hitz étaient par ailleurs hors service pour cause de grippe mardi. Le défenseur latéral Lukasz Piszczek est lui blessé au pied.

Le Borussia défiera Tottenham mercredi prochain à Londres en huitièmes de finale de la Ligue des champions.