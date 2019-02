Attentat au Musée juif de Belgique: «Se faire exploser lors d’un attentat n’est pas nécessairement une consigne»

«Se faire exploser lors d’un attentat n’est pas nécessairement une consigne», a répondu à l’un des jurés Alain Grignard, islamologue et membre de la police fédérale, entendu comme expert devant la cour d’assises de Bruxelles mercredi.

Les membres du jury ont posé plusieurs questions précises aux trois experts présents, concernant la radicalisation de certains jeunes en Belgique, l’histoire de la Syrie ou encore les principes que se donnent les terroristes.

Une jurée a notamment voulu savoir si la recherche d’un cadre était observable chez tous les jeunes partis se battre en Syrie aux côtés de groupes qualifiés terroristes.

«La recherche d’être cadré, d’avoir des limites, c’est en effet récurrent. La plupart des jeunes qui sont partis connaissaient des difficultés intra-familiales, que ce soit de la violence ou autre. On est face à une jeunesse qui ne s’y retrouve pas de la même façon que leurs parents lorsqu’ils sont arrivés en Belgique. Le choc culturel est trop important. Et donc il y a une perte de légitimité, d’autorité du père. Souvent, dans les cas de jeunes partis en Syrie, il y a une famille insuffisamment présente et alors ensuite une identification à un combattant charismatique, qui fait figure héroïque du père», a expliqué Serge Garcet, psychologue expert en radicalisation.

Le contexte et la relative proximité du conflit en Syrie peuvent expliquer l’attrait de combattants européens sur place, ont expliqué mercredi les experts entendus par la cour d’assises.

Le théâtre de guerre syrien peut être divisé en deux périodes, selon Thomas Pieret, chercheur spécialisé dans l’étude de l’islam et du Moyen-Orient. Entre la mi-2012 et la fin 2013, le pays est perçu comme une région relativement peu dangereuse. S’il y a certes des bombardements du régime, ils ne se produisent pas avec la même intensité qu’en 2014, analyse-t-il. Certains experts ont mis cela en avant pour expliquer le nombre de combattants qui y sont arrivés, relève-t-il.

Pour Serge Garcet, psychologue, on retrouve plusieurs motivations parmi les personnes radicalisées qui sont allées se battre en Syrie. Celles-ci sont définies par la propagande de l’organisation terroriste Etat islamique.

Il y a tout d’abord la dimension humanitaire. Certains y sont partis pour construire un Etat, explique-t-il. Leur démarche était avant tout humanitaire et solidaire, avec pour but de reconstruire une identité et une communauté musulmanes, ajoute à ce propos Thomas Pieret.

Des dimensions personnelles, telles que la rédemption ou la foi, justifient aussi la démarche des combattants européens, selon Serge Garcet.

«Un théâtre de guerre mais aussi un espace où l’on peut vivre»

Les jeunes qui sont partis étaient en lutte contre la société et s’identifiaient à une dimension religieuse qui était capitale, abonde Alain Grignard, islamologue et agent de la police fédérale. On a ainsi retrouvé des gens qui ne connaissaient absolument pas l’arabe parmi eux, expose-t-il.

Les profils de ces personnes étaient aussi plus diversifiés. Elles venaient parfois en famille. L’environnement était perçu comme un théâtre de guerre mais aussi un espace où l’on peut vivre, a encore dit Thomas Pieret.

Le conflit est ensuite devenu très violent en 2014, entre autres à cause des bombardements de la coalition internationale qui ont débuté à l’été de cette année-là et des exécutions d’otages européens qui s’en sont suivies. «Cela a changé du tout au tout pour la sécurité», selon le chercheur. La dimension solidaire du discours sur l’édification d’une société parfaite n’apparait alors plus en sein de l’organisation terroriste Etat islamique, dont faisaient partie la grande majorité des combattants européens, constate-t-il.

Pourquoi les jeunes Occidentaux sont-ils partis en Syrie et non au Maghreb? «Car le conflit n’a pas lieu dans cette région du nord de l’Afrique à ce moment-là. Et celui qui s’est déroulé en Libye n’était pas très lisible, dès le début», estime Thomas Pieret. L’offre et le discours étaient par contre clairs en Syrie, résume le psychologue Serge Garcet.

Alain Grignard avance aussi la mondialisation des informations, les réseaux sociaux, la relative proximité du théâtre de guerre ou encore la volonté des jeunes de rejoindre une zone de conflit.