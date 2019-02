Loi climat: le parlement accélère le pas

La conférence des présidents de la Chambre s’est entendue mercredi sur la façon d’examiner la proposition de loi «climat».

Le texte sera renvoyé en commission pour des auditions et un avis sera demandé au Conseil d’État. Étant donné qu’il s’agit d’une loi spéciale, le Sénat sera invité à participer aux auditions.

Écolo et Groen ont co-signé et déposé une proposition de loi à la Chambre reprenant la «loi spéciale climat» prête à l’emploi élaborée par des universitaires francophones et néerlandophones.

Si l’initiative rencontre le soutien quasi-unanime des partis francophones (à l’exception du PP), elle suscite en revanche beaucoup plus de réserve du côté flamand, en particulier de la N-VA, de l’Open Vld et du CD&V.

Les groupes politiques de la Chambre ont toutefois pu s’entendre sur l’examen du texte. La semaine prochaine, les scientifiques auteurs de la loi Climat seront entendus en commission avant le début de la discussion générale.

«Espérons que les auditions puissent être le début d’une offensive climatique de sorte que la voix de la génération climat puisse être entendue au parlement», a souligné le chef de groupe Écolo-Groen, Kristof Calvo.