Marche pour le climat: 10 000 personnes attendues à Louvain

Selon le porte-parole de la police de Louvain Marc Vranckx, 10 000 personnes environ devraient prendre part à la marche pour le climat jeudi.

«On ne sait pas encore combien d’élèves venant d’ailleurs que Louvain vont venir. Pour ce qui est des établissements scolaires de Louvain, plusieurs parents n’ont pas autorisé leur enfant à défiler».

Youth For Climate, le collectif qui organise ces marches du jeudi, jusqu’ici à Bruxelles, a cette fois appelé à manifester à Louvain. Anuna De Wever et Kyra Gantois seront présentes à côté des porte-paroles de KlimaLeuven, organisateur de la manifestation. Le bourgmestre Mohamed Ridouani (sp.a) et l’échevin en charge de l’Environnement David Dessers (Groen) prendront la parole au début de l’événement prévu pour commencer vers 12 h 40, Ladeuzeplein.

Des toilettes écologiques seront installées Ladeuzeplein, contribuant ainsi à réduire la quantité d’eau utilisée.