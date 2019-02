Incendie mortel à Paris: une suspecte alcoolique, connue de la justice et internée à plusieurs reprises

Au lendemain du violent incendie qui a fait dix morts à Paris, on en sait plus sur l’incendiaire présumée, internée mardi après-midi. Elle aurait bouté le feu après une dispute avec son voisin pompier et aurait plusieurs antécédents psychiatriques et judiciaires à son actif.

L’incendie le plus meurtrier à Paris depuis près de 14 ans serait l’œuvre d’une femme de 41 ans, arrêtée en état d’alcoolémie alors qu’elle tentait de mettre le feu à une voiture. Sa garde à vue a été suspendue mardi après-midi, afin qu’elle soit admise à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.

En conflit récurrent avec son voisin pompier, elle s’était disputée avec lui dans la soirée et la police s’était déplacée pour un trouble de voisinage. Alors que son voisin lui demande de mettre la musique moins fort, l’habitante de l’immeuble le menace. «Elle a dit, si tu bouges, t’es mort et elle a jeté des assiettes par terre. Ensuite, paraît-il qu’elle a mis des feuilles de papier sous sa porte et qu’elle les a allumées», a confié un jeune couple vivant dans l’immeuble.

«Elle a dû mettre le feu chez moi pour se venger», a déclaré le pompier dans une interview au quotidien Le Parisien. «Quand je l’ai croisée, elle m’a souhaité ‘bon courage’en me disant que j’étais pompier, et que j’aimais bien les flammes».

Trois procédures judiciaires et 14 séjours en hôpital psychiatrique La suspecte n’en serait pas à son coup d’essai selon BFMTV. Elle aurait déjà été visée par trois procédures judiciaires, dont une en 2016 pour l’incendie d’un magasin de vêtements. Deux d’entre elles auraient été classées sans suite pour état mental déficient. Mère d’un petit garçon de dix ans, dont elle n’a pas la garde, elle est retournée vivre, seule, dans son appartement après être sortie d’un séjour en hôpital psychiatrique il y a quelques jours, selon Europe 1. Au total, la suspecte aurait déjà effectué 14 séjours en hôpital psychiatrique, pour une durée totale de près de cinq ans selon France TV Info. Des voisins qui l’ont côtoyée ont admis que la quarantenaire rencontrait des problèmes avec l’alcool. «Elle a des problèmes psychologiques et elle a recommencé à boire de l’alcool. C’est comme ça qu’elle a dû dégénérer», a déclaré une habitante de l’immeuble avant qu’un cafetier ne confirme. «Des fois, elle se tapait des kirs et des kirs et après elle faisait une cure de sevrage. Elle prenait du café et huit jours après c’était reparti.»