Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mercredi

Que faire des médicaments périmés? ; Le scénario de Greenpeace très critiqué ; Les inventions de De Vinci font escale à Liège ...Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 5 février.

1

Huy: ils ont recensé les chauves-souris

Si vous êtes allés vous promener ce lundi dans la vallée de la Solières, à Huy, vous avez peut-être vu sortir des grottes (ou des cavités qui jalonnent l’endroit) des gens avec un casque et une lampe sur la tête. C’était des spéléologues. Des spéléologues un peu spéciaux, puisqu’ils n’étaient pas là pour explorer les grottes et cavités proprement dites, mais pour y recenser les chauves-souris.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2

La Meule du Plateau, nouveau fromage d’inspiration alpage

C’était le secret le mieux gardé du plateau… jusqu’à aujourd’hui: une nouvelle fromagerie et son alpage inédit débarquent à Herve.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3

Jean Wegnez, 83 ans, l’encyclopédie vivante du tennis de table régional

Jean Wegnez, 83 ans, est un vrai touche-à-tout. Il est surtout un pongiste verviétois depuis près de 67 ans.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4

Saudade fera sa profession de foi en l’avenir à ProPulse: écoutez les 15 projets programmés

ECOUTEZ | Saudade tire son nom d’une vision portugaise de la mélancolie qui mêle nostalgie et espoir</B>. Les Bruxellois, vainqueurs du Concours Circuit, sont au ProPulse avec leur electro soul et jazz. On discute le coup avec eux et on écoute quelques titres de l’affiche.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

3 000 km à pied pour soutenir la recherche contre le cancer

«Médecin oncologue à l’Institut Bordet à Bruxelles, spécialisé dans les tumeurs cérébrales chez les enfants, le Docteur Daniel Devriendt était un ami. Il est mort l’an dernier, des suites d’un cancer du sinus foudroyant. J’ai été choqué. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour lutter contre cette maladie. J’ai alors pensé aux marches parrainées organisées par des écoliers pour financer leurs classes vertes…»

Voilà le début de l’émouvante histoire que nous a racontée un habitant de Wannebecq ce lundi 4 février, Journée mondiale de la lutte contre le cancer.

+ À DÉCOUVRIR ICI

6

Créée par des Liégeois, cette grande expo sur les inventions de De Vinci fait escale à Liège

L’exposition «Leonardo Da Vinci, les inventions d’un génie», créée par des Liégeois, ouvre ses portes ce mercredi au Musée de la vie wallonne. Il n’était pourtant pas prévu qu’elle s’arrête en Cité ardente…

+ À DÉCOUVRIR ICI

7

Frameries: le Pass veut attirer plus de familles

En 2019, le Pass se porte bien. Oubliée, la gestion calamiteuse des débuts qui colla aux basques du charbonnage framerisois reconverti. L’équipe a remis le navire à flot et accueille désormais 100 000 visiteurs par an en moyenne, s’offrant un record de 120 000 en 2017.

+ À DÉCOUVRIR ICI

8

Que faire des médicaments périmés?

Les médicaments périmés ou non utilisés doivent être rapportés à la pharmacie, mais pas n’importe comment. Mode d’emploi.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9

Le scénario de Greenpeace très critiqué

L’UCLouvain a calculé l’impact environnemental de la production de viande en Belgique. Greenpeace en tire son scénario idéal mais il est flingué par une bonne part du secteur.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

Alen Halilovic, la relance de la relance

Prêté par le Milan AC au Standard, le médian offensif (22 ans) veut relancer une carrière promise au plus bel avenir, mais qui n’a pas encore décollé.Cette période de réflexion intense a finalement débouché sur un changement drastique de mode de vie.

+ À DÉCOUVRIR ICI