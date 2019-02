VIDÉO | Thomas Meunier dans Hep Taxi: «Je dois mon transfert à YouTube»

Ce dimanche 10 février, Thomas Meunier sera l’invité de Jérôme Collin dans Hep Taxi. Le Diable rouge reviendra notamment sur son passage au centre de formation du Standard et sur son transfert à Bruges grâce à ses prouesses avec Virton.

Le temps d’une balade en taxi dans les rues de Paris avec Jérôme Collin, Thomas Meunier revient sur son destin hors du commun. Poussé vers la sortie du centre de formation du Standard à l’âge de15 ans, le Diable rouge a cru voir son rêve de devenir footballeur s’effondrer. «Mon père ne m’a plus adressé la parole pendant des mois. C’était son rêve de gosse qui tombait en ruine. De mon côté, en réalité, j’ai vite compris que je n’étais pas fait pour le système sport-études. J’avais besoin d’activités sociales, d’interaction. j’avais besoin de voir autre chose que du foot tout le temps», confie le défenseur du PSG qui sera l’invité de Hep taxi ce dimanche sur la Deux à 23 h 03.

Échaudé par cette expérience, Thomas Meunier a songé à laisser tomber le football définitivement. «À ce moment-là, tu te dis que tu n’en feras pas ton rêve, donc si je ne peux plus le faire, à quoi ça sert de continuer? ça restait ma passion avant tout, et pas une obligation!»

C’est sa maman qui l’a remis sur le chemin du football après avoir vu une annonce pour une journée de détection de talents à Virton, en D3. «Je suis arrivé là, je ne connaissais personne. On jouait un match contre une équipe Première de 3e provinciale. On leur avait mis quelque chose genre 10-2 et j’avais mis 6 buts. Et là, je me suis dit, pourquoi pas retenter…»

Thomas Meunier commence alors à jongler entre ses matchs avec Virton, ses amis, sa copine et son boulot à l’usine de St-Gobain avant qu’une offre incroyable n’arrive du FC Bruges. «J’ai marqué quelques buts qui ont fait sensation sur YouTube. Et c’est ça qui m’a lancé […]. Je dois mon transfert à YouTube. Et finalement ben voilà, Bruges vient en janvier et on signe. En juin, je serai avec une équipe de Division 1, footballeur professionnel, contrat de travail et l’affaire est réglée», conclut le gamin de Sainte-Ode, désormais devenu une star du football mondial.