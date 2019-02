VIDÉOS | Les Lakers en plein cauchemar: pire défaite en carrière pour LeBron James

Une défaite de… 42 points. LeBron James n’avait jamais connu ça. C’est désormais chose faite avec les Los Angeles Lakers.

Au lieu d’une fête pour le nouvel exploit de LeBron James, entré dans le cercle très fermé des joueurs ayant marqué plus de 32 000 points en NBA, c’est un véritable cauchemar que les Los Angeles Lakers ont vécu mardi soir en concédant une défaite de 42 points, la plus lourde jamais subie par le «King», sur le parquet d’Indiana (136-94).

Preuve de l’apathie de ses coéquipiers, James a été le meilleur marqueur (18 points), rebondeur (7) et passeur (9) de son équipe, alors qu’il ne jouait que son deuxième match depuis son retour d’une blessure aux adducteurs.

Car globalement, les Californiens n’ont pas existé face aux Pacers, qui ont aligné leur troisième victoire de suite et sont 4es dans la conférence Est (35 v-19 d).

«En clair, il faut qu’on soit meilleurs», a lâché le coach de la franchise californienne Luke Walton.

Il a quand même relevé un point positif: son joueur vedette semble avoir laissé derrière lui ses pépins musculaires. En témoigne un «dunk» au deuxième quart-temps: «C’était bien de voir LeBron décoller et aller dunker, et en quelque sorte faire confiance à son corps», a commenté Walton.

