Lancements réussis pour la première Ariane 5 de l'année

La première Ariane 5 de l'année a placé mardi soir avec succès et sur orbite «optimisée» deux satellites de télécommunication, après avoir décollé mardi soir de Kourou, a annoncé Arianegroup. Le lanceur européen a décollé de la Guyane française à 18h01 (23h01 en Suisse) avec à son bord les satellites HS-4/SGS-1 et GSAT-31 d'une masse totale au décollage de 9 tonnes.

HS-4/SGS-1 est un satellite de télécommunications. Il fournira des services de "télévision, d'Internet, de téléphonie et des moyens de communication sécurisés" au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et en Europe, a indiqué par communiqué Arianespace. Sa durée de vie est estimée à plus de 15 ans. GSAT-31 est un satellite de télécommunications, conçu et fabriqué par l'agence spatiale indienne. Il vise à réduire la fracture numérique dans le sous-continent indien. Sa durée de vie est estimée à plus de 15 ans. "Ce premier lancement de 2019 démontre une fois encore notre capacité à adapter parfaitement le lanceur Ariane 5 pour répondre aux besoins de chaque client", s'est réjouit à l'issue des opérations André-Hubert Roussel, président exécutif d'ArianeGroup. Selon le groupe, quatre autres lancements d'Ariane 5 sont prévus en 2019. Dix lancements ont été totalisés en 2018 de Guyane française. Il s'agit du 103e lancement d'une Ariane 5 de la base de Kourou.