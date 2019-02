Macron va faire du 24 avril la journée nationale de commémoration du génocide arménien

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi soir devant la communauté arménienne que la France allait faire du 24 avril, dans les prochaines semaines, une "journée nationale de commémoration du génocide arménien".

S'exprimant lors du dîner annuel du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF), le chef de l'État a ainsi honoré sa promesse de campagne d'inscrire au calendrier français une journée commémorant cet événement, un geste que les Arméniens de France attendaient avec impatience. "La France, c'est d'abord et avant tout ce pays qui sait regarder l'histoire en face, qui dénonça parmi les premiers la traque assassine du peuple arménien, qui dès 1915 nomma le génocide pour ce qu'il était, qui en 2001 à l'issue d'un long combat l'a reconnu dans la loi et qui fera dans les prochaines semaine du 24 avril une journée nationale de commémoration du génocide arménien", a-t-il déclaré. Il avait déclaré lors du dîner du CCAF l'an dernier qu'il tiendrait sa promesse. Emmanuel Macron a aussi rendu hommage au chanteur français d'origine arménienne Charles Aznavour, décédé le 1er octobre. Le fils du chanteur, Nicolas Aznavour, lui a offert un doudouk, une flûte traditionnelle arménienne en bois d'abricotier. Le chef de l'Etat a également rendu hommage au compositeur Michel Legrand, dont la mère était d'origine arménienne. Parmi les 350 invités réunis dans un hôtel parisien figuraient, comme chaque année, des personnalités politiques et des célébrités, comme la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, ou l'ancienne star du foot Youri Djorkaeff. Emmanuel Macron s'est rendu en octobre en Arménie pour le sommet de la francophonie à Erevan, où il a assisté à un hommage à Charles Aznavour. (Belga)