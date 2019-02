Assises de Liège - Stéphane Médot et Sabrina Joannes placés sur le même pied par l'avocate générale

Les avocats des parties civiles et l'avocate générale ont sollicité mardi devant la cour d'assises de Liège la culpabilité de Stéphane Médot et Sabrina Joannes pour des faits de vol commis avec la circonstance aggravante de meurtre. Selon les différentes parties, Sabrina Joannes est autant coupable que Stéphane Médot de l'homicide commis sur Chantal Humblet.

Stéphane Médot (40 ans) et Sabrina Joannes (42 ans) sont accusés d'avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Chantal Humblet (53 ans) à Lens-Saint-Rémy le 31 mai 2016. Chantal Humblet, une pédicure, avait été étouffée et étranglée.

Au septième jour du procès, les avocats des parties civiles, Me Jean-Philippe Mayence et Me Alexandre Wilmotte, ont réclamé aux jurés de déclarer Stéphane Médot coupable de vol commis avec la circonstance aggravante de meurtre. Mais ils ont aussi réclamé le même degré de culpabilité contre Sabrina Joannes qu'ils estiment tout autant impliquée dans la scène fatale à la victime.

Selon l'avocate générale Pascale Schils, Sabrina Joannes a assuré une aide indispensable aux faits commis par Stéphane Médot. L'agression était concertée et les accusés en ont accepté les conséquences dramatiques possibles. Elle n'a pas renoncé alors qu'elle savait de quoi Médot était capable, qu'elle connaissait son passé judiciaire. "Elle est autant responsable que lui vu le rôle qu'elle a joué avant et après les faits", a insisté Pascale Schils.

Les plaidoiries de la défense ainsi que les répliques auront lieu mercredi.