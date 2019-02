Assises Hainaut - Lorenzo Battistini doit-il être interné? Les avis divergent

Accusé du meurtre de Geneviève Demeuldre, commis à Mons la nuit du 24 au 25 février 2017, Lorenzo Battistini doit-il être interné sur la base de la nouvelle loi sur l'internement? C'est la question centrale du procès qui a débuté lundi à la cour d'assises du Hainaut à Mons. Pour la défense, la réponse est oui. Mais l'avocat général et l'avocat des parties civiles estiment l'inverse.

Pour la défense, l'oralité des débats a démontré que l'accusé n'était "pas tout seul dans sa tête". Dans leurs rapports, les experts en santé mentale évoquaient plus un sujet mythomane que délirant. Or, lundi soir, ils ont constaté des troubles délirants chez l'accusé lors de son interrogatoire par la présidente de la cour.

L'accusé soutient qu'il est le véritable auteur d'Harry Potter, l'instigateur de Mons 2015 et qu'il aurait pu jouer au Milan AC. Me Guttadauria et Me Danneau estiment que leur client a besoin de soins psychiatriques, ce dont il ne bénéficiera pas en prison.

L'avocat général estime, quant à lui, que les délires de l'accusé ne sont pas en lien avec les coups de couteau portés à la victime. L'avocat général évoque un sujet narcissique, border-line et glaçant, qui doit être reconnu coupable de meurtre et envoyé en prison. Un avis partagé par les parties civiles.

L'internement sera au coeur des débats à huis clos qui auront lieu mercredi dans la salle des jurés.