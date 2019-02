Assises de Liège - Pour l'avocate générale, Médot et Joannes sont tous les deux "autant responsables"

L'avocate général Pascale Schils a requis mardi en fin d'après-midi devant la cour d'assises de Liège une culpabilité de vol avec circonstance aggravante de meurtre contre Stéphane Médot et Sabrina Joannes.

Stéphane Médot (40 ans) et Sabrina Joannes (42 ans) sont accusés d'avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Chantal Humblet (53 ans) à Lens-Saint-Rémy le 31 mai 2016. Chantal Humblet, une pédicure, avait été étouffée et étranglée.

Tant les avocats des parties civiles que l'avocate générale Pascale Schils ont réclamé la culpabilité des deux accusés.

Selon le ministère public, Sabrina Joannes a assuré une aide indispensable à la commission des actes qui ont débouché sur la mort de la victime. L'agression était concertée et les accusés en ont accepté les conséquences dramatiques possibles. Pour Pascale Schils, Sabrina Joannes ne s'est pas désolidarisée de Médot et a poursuivi dans sa détermination en connaissance de cause. Elle n'a pas renoncé alors qu'elle savait de quoi Médot était capable, qu'elle connaissait son passé judiciaire. "Elle est autant responsable que lui vu le rôle qu'elle a joué avant et après les faits", a insisté l'avocate générale.

Cette dernière a également insisté sur l'intention homicide en soutenant que Médot avait maintenu sa victime au moins trois minutes en exerçant une pression sur les voies respiratoires. La version présentée par Stéphane Médot ne tient pas la route, a-t-elle ajouté, évoquant ses précautions et son nettoyage de la scène pour faire disparaître son ADN, sauf sur les Colsons. "C'est en parfaite maîtrise et avec froideur qu'il a commis ces faits. Médot et Joannes sont deux êtres cupides et lâches, dépourvus de la moindre compassion."

Mardi soir, le ministère public a également mis à exécution la prise de corps de Sabrina Joannes, qui était libre depuis le début de son procès. Elle comparaîtra désormais détenue.

Les plaidoiries de la défense ainsi que les répliques auront lieu mercredi. Jeudi, la journée sera intégralement consacrée à la délibération du jury sur la culpabilité des deux accusés.