Croky Cup: la finale Gand – Malines aura lieu le 1er mai à 14h30

L’Union belge de football (URBSFA) a confirmé que la finale de la Coupe aura lieu au stade Roi Baudouin le 1er mai à 14 heures 30. Après tirage au sort, La Gantoise jouera à domicile.

Le tirage était important pour le partage des tribunes. Les fans des Buffalos occuperont les secteurs 1 et 2 et ceux du Kavé les 3 et 4. Les deux clubs disposeront de 20.000 tickets. Un réunion entre les deux finalistes et l’URBSFA afin de donner des indications sur la vente des tickets est prévue dans les semaines à venir.

La date de la finale, le 1er mai, était déjà connue. En concertation avec les ayants droit, les services de sécurité, la Ville de Bruxelles, les clubs et la Pro League, il a été décidé de commencer le match à 14h30.

Pour les deux clubs, un Fan Village sera ouvert au pied de l’Atomium.