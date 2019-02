Assises Hainaut - La défense estime que Lorenzo Battistini doit être interné pour ses troubles mentaux

La défense de Lorenzo Battistini, jugé devant la cour d'assises du Hainaut pour le meurtre de Geneviève Demeuldre commis à Mons la nuit du 24 au 25 février 2017, a demandé aux jurés de prononcer l'internement de l'accusé, lequel prétend être le véritable auteur de la série Harry Potter ou encore le véritable instigateur de Mons 2015. Il était aussi adepte de la magie noire après avoir rencontré Dieu. "Les experts sont passés à côté d'un trouble mental délirant", estime la défense.

Pour la défense, qui ne conteste pas les faits, la question est de savoir si, aujourd'hui, l'accusé est responsable de ses actes. La défense, assurée par Me Fabrice Guttadauria et Me Laura Danneau, a posé la question de l'internement, "qui est une mesure de sûreté, de sécurité sociale dont les objectifs sont de protéger la société et de donner des soins à quelqu'un qui a manifestement un problème mental".

Me Guttadauria est revenu sur une déclaration de l'accusé au sujet de la magie noire, qu'il a adoptée dès l'enfance après avoir rencontré Dieu. L'accusé a déclaré avoir eu des dons de voyance et il aurait conseillé à J.K Rowling pour faire plusieurs tomes du sorcier alors que l'écrivain britannique ne souhaitait en faire qu'un seul. C'est aussi Dieu qui l'aurait incité à faire de Mons une capitale culturelle européenne. "Il a déclaré ceci sept mois après les faits", constate son avocat.

L'avocat de la défense a une autre lecture de la nouvelle loi relative à l'internement que l'avocat de la partie civile ou de l'avocat général. "En mars 2017, l'accusé a rencontré des experts qui ont estimé, après un entretien de deux heures, qu'il n'avait pas besoin d'une psychothérapie, une simple tutelle suffira quand il sera libéré. Sauf que je constate que ces deux experts sont passés à côté d'un trouble mental délirant qu'ils ont constaté ici, devant vous, en direct. Je plaide une mesure de protection de la société et non pas la folie", insiste l'avocat.

La défense n'a pas souhaité un nouveau rapport d'expertise, comme l'ont souligné les autres parties au procès. "Nous sommes aux assises dont le principe fondamental est l'oralité des débats. Les jurés devront forger leur conviction sur ce qu'ils ont entendu ici, au cours des débats. Le rapport d'actualisation a eu lieu ici. Les experts ont relevé, lundi, un délire et, manifestement, il y a une atteinte à la capacité de discernement. Si vous suivez la thèse de la partie civile, vous videz l'article 15 de la nouvelle loi de sa substance".

La défense appuie son argumentation en insistant sur le fait que l'accusé ne recevra aucun soin en prison, d'où il sortira un jour. "Notre objectif commun est de protéger la société, c'est le débat de ce procès", conclut l'avocat.

La cour a suspendu l'audience. Les répliques auront lieu mercredi matin avant l'envoi du jury en délibération.