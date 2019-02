Youtube Kids profite d’un cadre flou d’ici à la transposition d’une directive européenne.

Youtube Kids est désormais disponible en Belgique francophone et néerlandophone. Cette nouvelle application de Google, qui cible les jeunes de 3 à 12 ans, débarque dans un contexte législatif confus car les trois Communautés du pays doivent encore transposer la nouvelle directive européenne sur les services de médias audiovisuels (SMA).

«Nous n’avons pas encore testé Youtube Kids et le Collège ne s’est pas encore prononcé. Mais à première vue, Youtube Kids pourrait être considéré comme un service de média audiovisuel de type plateforme de vidéos à la demande», analyse Noël Theben, responsable de l’unité Télévisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). «Cela ressemble à un catalogue avec une sélection et une hiérarchisation des vidéos, et non à une simple plateforme de partage (comme la version classique de Youtube, NDLR).»

Si cette analyse se confirme, le CSA serait-il compétent pour vérifier que l’application respecte la législation, notamment en matière de communication commerciale et de protection des mineurs? Non. «Youtube Kids doit uniquement respecter les règles de l’État où ce service est déclaré. Si on estime que le public belge francophone est spécifiquement visé, on pourrait négocier avec ce pays un accord ‘mutuellement satisfaisant’pour qu’il applique certaines règles plus strictes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais c’est une procédure compliquée», admet M. Theben.

Le CSA est bien placé pour le savoir, empêtré dans une procédure de ce genre avec la France au sujet de TF1. De plus, les règles sur la communication commerciale ont été pensées pour la télévision et sont peu adaptées à internet.

La nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels (SMA), qui a été adoptée en novembre par le parlement européen et le conseil, clarifie la situation des chaînes qui ciblent le public d’un pays qui n’est pas celui où ils sont régulés. Le texte prévoit aussi des obligations pour les simples plateformes de partage de vidéos et inclut des règles plus strictes pour les plateformes de vidéos à la demande.

«Si Youtube Kids est bien un service de vidéos à la demande, il devra proposer au moins 30% de contenus européens avec une obligation de mise en valeur et il devra contribuer à la production audiovisuelle de ses marchés de destination», précise Noël Theben.

Les États, soit, en Belgique, les trois Communautés, ont jusqu’à septembre 2020 pour transposer la directive dans leur législation.