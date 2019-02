L’eau de distribution peut désormais être consommée

Depuis trois jours, une grande distribution d’eau potable était organisée en deux endroits de l’entité. Les analyses réalisées ont permis d’écarter tout risque sur la santé.

Toutes les craintes sont désormais levées après les analyses réalisées sur le réseau communal de distribution d’eau potable. Depuis ce week-end, environ 1 500 foyers de Beloeil et de Stambruges étaient impactés par un important incident survenu pour une raison indéterminée. De l’eau trouble s’écoulait des robinets et la population était invitée à ne pas consommer l’eau.

Ce mardi, après avoir reçu du laboratoire de la Société Wallonne des Eaux (SWDE), les derniers résultats des différents échantillons prélevés, les autorités communales de Beloeil ont annoncé, par voie de communiqué, que l’eau du robinet peut désormais être consommée sans restriction. « Ces résultats démontrent que l’eau est potable et totalement sans risque pour la consommation humaine, indique le bourgmestre Luc Vansaingèle. Les raisons de cette situation restent actuellement inconnues et l’alimentation par la conduite de la SWDE se poursuivra tant que les causes précises ne seront pas identifiées et les remèdes éventuels mis en œuvre.»

Sur le pont ces trois derniers jours, le personnel communal et les services de la sécurité civile ont remis aux citoyens pas moins de 60 m3 d’eau potable sous forme de berlingots, de bouteilles ou de tanks pour les collectivités. La Commune de Beloeil ayant reçu tous ses apaisements ce mardi, la distribution a été arrêtée à la caserne des pompiers de Beloeil et au gymnase de Stambruges.

«Nous profitons de l’occasion pour nous excuser pour les désagréments occasionnés durant ces quelques jours et remercier les habitants des villages de Beloeil et Stambruges pour leur patience et leur compréhension, ainsi que toutes les institutions et personnes qui nous ont aidées à gérer efficacement la situation. »