Les Black Eyed Peas aux Ardentes, mais sans Fergie

Le groupe Black Eyed Peas se produira le 5 juillet à Liège, à l’occasion du festival Les Ardentes qui se tiendra cette année du 4 au 7 juillet, ont annoncé mardi les organisateurs.

La 14e édition des Ardentes se déroulera pour la dernière fois sur le site de Coronmeuse. Des travaux en vue de l’aménagement d’un écoquartier doivent en effet débuter au-delà de l’édition 2019. Il s’agit d’un projet d’envergure qui comprend entre autres quelque 1 300 logements. Les halles des foires migreront pour leur part vers Bressoux où de nouvelles installations seront construites.

Le groupe Black Eyed Peas, qui fera à Liège son retour en trio, vient s’ajouter aux artistes et groupes déjà annoncés, parmi lesquels Young Thug, Rich The Kid, Sofiane, Aya Nakamura, Hocus Pocus, Aminé, Columbine, Hugo TSR, Petit Biscuit, Scarlxrd, Jok’Air, Kikesa, Lord Gasmique, Glauque et Vladimir Cauchemar.

Pour l’édition 2020, les Ardentes doivent donc se trouver un autre lieu. Dernièrement, les organisateurs annonçaient avoir jeté leur dévolu sur un site d’une vingtaine d’hectares à Rocourt (Liège), entre la rue de la Tonne et la rue de l’Arbre Courte Joie, en face des installations du RFC Liège.

Ce déménagement forcé est considéré comme une opportunité au vu de la fréquentation des dernières éditions (25 000 personnes par jour). «Ce nouveau site plus grand et plus confortable permettra au festival d’augmenter sa capacité d’accueil, de 30 000 à 60 000 festivaliers par jour au fil des éditions, de proposer des solutions de camping originales et confortables, de répondre aux demandes techniques des plus importantes têtes d’affiche et d’augmenter le nombre de scènes», peut-on lire sur le site web des Ardentes.

Cette annonce ne semble en revanche guère plaire dans le voisinage.

Interrogé sur le sujet lundi soir, lors du conseil communal, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, n’a ni confirmé, ni infirmé. Il s’est contenté de répondre qu’une rencontre sera fixée prochainement avec les organisateurs.