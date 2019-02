Négociations salariales: les employeurs laissent leur «porte ouverte»

Le Premier ministre Charles Michel et les ministres Peeters (Emploi) et De Block (Affaires sociales) ont rencontré mardi les partenaires sociaux, séparément, afin de dresser un état des lieux après l’arrêt, le 22 janvier, des négociations sur un accord interprofessionnel (AIP) 2019-2020.

Les employeurs ont fait savoir, à la sortie du Lambermont, que leur porte restait ouverte et que la balle se trouvait dans le camp syndical.

Après les syndicats dès 8h, le Premier ministre a rencontré mardi après-midi le banc patronal. Celui-ci s’est dit favorable à une reprise rapide des négociations sur l’AIP et la question sensible des salaires qui a fait capoter la discussion fin janvier. Les syndicats jugent la marge salariale de 0,8% pour 2019 et 2020 (en plus de l’indexation et des augmentations barémiques) insuffisante alors que le patronat s’en tient à la marge permise dans le cadre de la loi (révisée) de 1996 sur la compétitivité des entreprises.

«Notre porte reste ouverte» pour négocier, a rappelé l’administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Pieter Timmermans. «Nous avons toujours dit que nous étions prêts à discuter, à reprendre les discussions mais pour négocier il faut être deux». «Il y a plus à obtenir autour de la table que dans la rue à faire grève», a ajouté M. Timmermans, alors que le front commun syndical a décrété une grève nationale le 13 février prochain.

Si les syndicats jugent que la loi de 1996 dans sa mouture actuelle est un «carcan» qui empêche toute négociation sur les salaires, la FEB souligne que les partenaires sociaux ne peuvent sortir de ce cadre législatif et estime que les nombreux éléments sur la table permettraient de conclure un bon accord interprofessionnel.

Dans l’entourage du Premier ministre, on précisait, à l’issue des entrevues avec les partenaires sociaux, que Charles Michel a proposé au président du Groupe des 10, Bernard Gilliot (président de la FEB), de prendre des contacts informels avec les différents membres du Groupe des 10 en vue de relancer les discussions dans la perspective de la conclusion d’un AIP.