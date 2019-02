Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 6 février

Une machine à écrire, un peintre, des falaises, une robe et même un peu d’amour: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 6 février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Can you ever forgive me?

Comédie dramatique de Marielle Heller avec Melissa McCarthy, Dolly Wells et Richard E. Grant. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Les mémoires inconvenantes, piteuses et drôles de Lee Israël, biographe reconnue qui s’était mise à contrefaire des lettres pour payer son loyer.

Ce qu’on en pense

Remarquable de bout en bout, le film ne traite pas l’histoire sous son angle scandaleux mais bien sous celui de l’émotion réelle qui chamboule son personnage principal.

La critique complète

Werk ohne autor

Drame de Florian Henckel von Donnersmarck. Avec Tom Schilling, Paula Beer et Sebastian Koch. Durée: 3 h 09.

Ce que ça raconte

La vie de Kurt Barnert, jeune peintre dont le travail sera sans cesse soumis aux revirements totalitaires de l’Allemagne.

Ce qu’on en pense

Émouvante fresque qui relie merveilleusement l’intime aux événements historiques, en questionnant le processus créatif.

La critique complète

Une intime conviction

Drame d’Antoine Raimbault. Avec Marina Foïs et Olivier Gourmet. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Nora, cuisinière dans un resto, est intimement convaincue de l’innocence de Jacques Viguier, accusé d’avoir tué sa femme. Elle pousse donc un brillant avocat à le défendre, en s’impliquant elle-même plus que de raison.

Ce qu’on en pense

Intrigant mélange de thriller psychologique et de film de procès. On parle beaucoup, mais pas pour ne rien dire.

La critique complète

Escape Game

Film d’horreur d’Adam Robitel. Avec Taylor Russell McKenzie et Logan Miller. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Six personnes aux profils différents sont invitées à participer à un escape game avec une belle somme d’argent à la clef. Mais la partie va vite dégénérer.

Ce qu’on en pense

Petit film d’horreur (assez) efficace mais gâché par ses personnages énervants et caricaturaux.

La critique complète

Seule à mon mariage

Drame de Marta Bergman. Avec Alina Serban. Durée: 2 h 01.

Ce que ça raconte

Une jeune Rom de Bucarest entend trouver en Europe de l’Ouest le mari qui lui permettra d’échapper à sa condition.

Ce qu’on en pense

Un premier film de fiction pour la documentariste Marie Bergman. Et un premier film qui évoque avec âpreté les affres de la solitude moderne. Et marchande. Intéressant.

La critique complète

Free Solo

Documentaire de Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vasarhelyi. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Un documentaire suit le grimpeur Alex Honnold alors qu’il s’apprête à escalader, sans être assuré, El Capitan, la falaise la plus difficile au monde.

Ce qu’on en pense

Le portrait d’un passionné, limite marginal, à la fois fascinant et étonnant. Pour amateurs d’exploits sportifs de haut vol.

La critique complète