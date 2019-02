5 façons détournées de visiter le BANAD 2019

Les réservations pour le BANAD 2019 sont ouvertes. Le festival bruxellois de l’Art Nouveau et de l’Art Déco, très couru, revient avec 6 nouveaux lieux près de 1500 visites. On en repère quelques-unes, pour les enfants, les collectionneurs ou dans... les estaminets.

Le BANAD, ou «Brussels Art Nouveau Art Deco Festival», revient pour trois week-ends en mars. Le rendez-vous est très couru et apprécié des étrangers en ce qu’il permet de pénétrer dans des incontournables de l’architecture bruxelloise habituellement fermés. Comme l’Hôtel Solvay, l’Hôtel Max Hallet ou l’Hôtel Tassel, les trois chefs-d’œuvre emblématiques d’Horta.

Mais en dehors des incontournables, le festival piloté par Explore.Brussels (qui regroupe depuis 2016 ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Velo) continue de surprendre. 42 lieux seront ainsi ouverts, dont 6 qui ne l’ont jamais été. 100 guides vous embarqueront dans près de 1500 visites guidées (!!) et 40 parcours à pied, à vélo ou en bus. Voici 5 chemins de traverse repérés dans le programme de l’édition 2019 présenté ce 5 février à l’Hôtel Albert Ciamberlani de Paul Hankar, la résidence de l’ambassadeur d’Argentine.

L’art nouveau de l’ascenseur

BANAD Au XIXe siècle, disposer d’un ascenseur chez soi relevait évidemment du dernier chic. Mais il permet aussi le développement des immeubles à appartements en plein essor dans les années 20. La petite cabine, souvent couverte de boiseries, bénéficie du même soin que les salons et salles à manger bourgeoises. Aujourd’hui, ce patrimoine est en danger. Pas facile d’entretenir ces rouages d’un autre âge, fût-il d’or. Alors le BANAD, avec Save Our Elevators, l’ASBL qui milite pour la sauvegarde des ascenseurs, vous fait monter et descendre dans ces petites merveilles de mécanique, mais aussi artistiques.

+ «Ascenseurs historiques», le 17/03 à Ixelles et le 31/03 à Schaerbeek

6 maisons inédites

BANAD Attention: il y aura foule là-bas! 6 maisons ouvrent en effet leurs portes pour la première fois. Il s’agit des maisons Vizzavona (16 et 17/03 à Ixelles), Seeldrayers (16 et 17/03 à Saint-Gilles), Delville (16 et 17/03 à Uccle), Boelens (17/03 à Forest, notre photo), De Boelpaepe (23 et 24/03) et Saint-Cyr (30 et 31/03, quartier des Squares). Se dévoilent aussi deux églises, deux écoles, des ateliers, un bureau, un cinéma, un dépôt de vins et spiritueux... Ne tardez pas pour réserver.

+ Visites d’intérieurs au BANAD: 10€, 4 visites pour 25€, 8 visites pour 32€, 16 visites pour 56€, 24 visites pour 70€. Programme complet en ligne

Art nouveau en famille

BANAD Personne ne vous empêchera d’emmener vos kets dans vos visites mais sachez qu’un programme familial attend ceux qui voudraient initier les enfants aux courbes et arabesques de l’art nouveau. Au Kanal le 23/03, c’est «atelier modelage» à la manière de Victor Horta sur base de pierre de la façade démantelée de l’Hôtel Aubecq. Enfilez votre redingote le lendemain: l’indétrônable Maison Autrique d’Horta se dévoile le 24/03 sur le thème de la vie quotidienne à la Belle Époque. Tout le week-end à Bozar, les enfants peuvent s’initier aux techniques de la restauration (sol, lumière, couleurs, acoustique). Enfin, un livret attend les familles pour une balade autonome depuis Flagey.

+ «Week-end Family au BANAD», les 23 et 24/03/2019, 10€/pp/activité (sauf promenade autonome)

Des parcours insolites

BANAD De nombreuses promenades à pied, à vélo et en bus sillonneront Bruxelles lors des trois week-ends du BANAD. En voici quelques-unes dont les thématiques nous semblent particulièrement intrigantes: entre courbe et ligne à Saint-Gilles (17/03), sur les traces de Loulou (le chien de Magritte!) à Jette (23/03), les estaminets du centre-ville (17/03), le quartier maritime (18/03), «Dites-le avec des fleurs» à Schaerbeek (30/03) ou les lieux de fêtes du centre (30/03). Sans oublier les balades à vélo (Art déco et Modernisme le 16/03, l’Art déco à Laeken le 23/03 et Gustave Strauven de Bruxelles à Schaerbeek le 31/03).

+ «Promenades guidées au BANAD»: tout le programme en ligne

Une foire aux collectionneurs

BANAD Qui ne rêve pas d’un lustre ou d’un petit bouton de porte art déco pour embellir un peu son chez-soi? La 5e Foire d’objets Art Nouveau et Art Déco devrait contenter ceux qui rêvent de s’offrir un tout petit morceau de patrimoine. ça se passe à l’école N°13 à Schaerbeek, établissement Art Nouveau, forcément, dû à Henri Jacobs. Petit mobilier, affiches, livres... seront proposés par une cinquantaine de collectionneurs.

+ «Foire Art Nouveau Art Déco», le 31/03 de 10 à 18h à l’école N°13, avenue de Roodebeek 103 à 1030 Schaerbeek, 5€ ou gratuit avec le pass BANAD