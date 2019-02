La meilleure audience télé en 2018? La demi-finale des Diables rouges contre la France

Le match France-Belgique comptant pour la demi-finale de la coupe du monde de football en Russie a réalisé la plus forte audience de l’année 2018, ressort-il des chiffres annuels du CIM (Centre d’Information sur les Médias). Diffusée sur la Une, la rencontre a attiré 1,654 million de téléspectateurs, pour 79,5% de parts de marché.

Plus largement, les sept matchs disputés par les Diables rouges l’été dernier offrent les sept meilleures audiences de l’année à la chaîne publique avec, dans l’ordre, France-Belgique, Belgique-Japon, Brésil-Belgique, Belgique-Angleterre en phase de poules, Belgique-Panama, Belgique-Tunisie et, enfin, la petite finale Belgique-Angleterre.

Mieux, à l’exception de la finale France-Croatie, à la 9e place, les 14 plus grosses audiences de l’année sont dues aux Diables rouges avec aussi les matchs amicaux sur La Une, le match de Nations League en Suisse sur RTL-TVi et les émissions «Le Grand bistro» et «Place Diables rouges» sur La Une.

Le RTL Info 19h du 29 octobre dernier, ouvrant sur la grève du personnel d’Aviapartner à Brussels Airport, arrive à la 15e place (799.300 téléspectateurs pour 52% de parts de marché). L’édition spéciale du RTL Info consacrée au procès de Salah Abdeslam le 5 février figure à la 16e place avec 776 000 téléspectateurs (48,6% de parts de marché). Côté info, le 19.30 de La Une n’arrive qu’à la 26e place (691 700 téléspectateurs le 15 juillet).

Côté cinéma, le public a plébiscité l’acteur Dany Boon. Le film le plus regardé en 2018 est «Bienvenue chez les ch’tis», diffusé le 18 février sur RTL-TVi (23e place, 719 100 téléspectateurs pour 39,1% de parts de marché) devant Radin! diffusé aussi sur la chaîne privée le 22 novembre (652 300 téléspectateurs).