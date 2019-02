Détox: un thé aux mille vertus

Cure détox

Concrètement, les thés détox se consomment le plus souvent sous forme de cure amincissante, destinée à purifier l’organisme. Vous avez décidé de franchir le cap? C’est parti pour 28 jours. Deux tasses de thé quotidiennes sont généralement conseillées. Certaines marques suggèrent de consommer deux boissons différentes sur la journée, soit un thé le matin et une tisane le soir. Dans quel intérêt? «Pour le thé du matin, indique Nicolas Louveaux, on utilise toute une série d’ingrédients qui vont booster le métabolisme et faire carburer le corps pendant la journée. »

La tisane aura, pour sa part, des vertus digestives et drainantes. Celle-ci se compose, par exemple, de racine de bardane, de curcuma et de camomille. «Avec Teatonic, j’ai opté pour un côté légèrement drainant. Mais il faut rester attentif, car sur le marché, on trouve beaucoup de tisanes détox avec un effet drainant très agressif.» Des produits qui entraînent des pertes de poids spectaculaires. «Le problème, c’est que ces thés engendrent un effet yoyo, et non un résultat à long terme.»

Une fois la cure terminée, il est préférable de faire une pause d’environ trois semaines. «C’est plutôt une mesure de précaution ainsi qu’une façon de délimiter la cure dans le temps. Mais l’objectif est de rétablir l’équilibre naturel du corps et de lui permettre de travailler de manière autonome. Mais l’objectif est de permettre au corps de travailler de manière autonome.»