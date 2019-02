PHOTOS | La miraculée tournaisienne de Lourdes a vécu jusque 106 ans

Le 33e miraculé de Lourdes reconnu par l’église catholique est en réalité une miraculée et, de surcroît, une Tournaisienne. On ne compte que trois Belges parmi les 70 miraculés reconnus officiellement par l’Église.

Le 11 février prochain, il y aura tout juste 161 ans que la Vierge est apparue pour la première fois à la jeune Bernadette Soubirou à Massiabelle (Lourdes). Depuis cette époque, Près de 7200 guérisons inexpliquées ou inespérées se sont produites parmi les fidèles qui se sont rendus en pèlerinage sur le site. Septante d’entre elles seulement ont été officiellement reconnues par l’Église comme étant miraculeuses, dont trois concernant des Belges. Et parmi ces derniers, une Tournaisienne, Cécile Douville de Franssu, née dans la Cité des Cinq clochers, le 26 décembre 1885.

Elle avait à peine vingt ans quand le miracle s’est produit, le 21 septembre 1905. Elle souffrait alors, depuis l’âge de 14 ans déjà, d’une péritonite tuberculeuse - la tumeur blanche du genou - qui la rongeait à petit feu et la condamnait inexorablement. Sa guérison miraculeuse fut reconnue par Mgr Charles Gibier, évêque de Marseille, le 8 décembre 1909. Issue de l’aristocratie tournaisienne, Cécile Douville de Franssu rendit l’âme à 106 ans, le 21 septembre 1991. Entrant ainsi dans l’histoire comme étant la miraculée de Lourdes ayant connu la plus longue longévité.

La belle histoire du facteur d’Esplechin

Cette belle histoire nous a été rapportée par David Peeters, de Bléharies, bien connu pour assurer le rôle de facteur, à Esplechin.

«J’ai découvert cela la semaine dernière à Lourdes au bureau médical du docteur italien Alessandro de Franciscis, explique-t-il.

C’est la qu’ils vont faire constater leur guérison pour ouvrir un dossier pour Rome. Je suis le seul Tournaisien à être hospitalier des sanctuaires Notre Dame de Lourdes.

L’année dernière j’y ai été 3 semaines (2 en juin et 1 en juillet), poursuit-il.

C’est une association de laïcs fidèles au Christ et à la Sainte Vierge. À Vatican 1, c’était une archiconfrérie; après Vatican II, elle est devenue une association de fidèles au Christ et à la Sainte Vierge (on la surnomme la Patronne). Il y a environ 75 mille hospitaliers dans le monde… USA, Europe. Philippine, etc.

Nous sommes sous l’autorité de l’évêque de Tarbes & Lourdes (Nicolas Brouwet) et des chapelains.»