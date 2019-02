Le Brussels Art nouveau & Art déco festival s’ouvrira le 16 mars prochain

L’édition 2019 du Brussels Art nouveau & Art déco festival a été présenté mardi à l’hôtel Albert Ciamberlani, situé rue Defacqz à Ixelles. Elle se tiendra les week-ends, du 16 au 31 mars, en différents lieux d’exception à Bruxelles. Le programme mêle visites guidées d’intérieurs habituellement fermés au public, conférences, événements, activités pour les familles ou encore une foire aux objets d’époque.

Une quarantaine de maisons emblématiques de l’art nouveau et de l’art déco ouvriront leurs portes afin d’initier le grand public à ces courants d’architecture.

Les Maisons Vizzavona à Ixelles, Seeldrayers à Saint-Gilles, Boelens à Forest, Delville à Uccle, De Boelpaepe à Berchem-Sainte-Agathe, et Saint-Cyr dans le quartier des Squares participeront pour la première fois cette année au festival. Le public pourra également partir à la découverte des deux ascenseurs historiques d’Ixelles, situés rue Camille Lemonnier et avenue Louis Lepoutre. Le parcours permettra de retrouver certaines des constructions les plus célèbres d’Horta, comme l’Hôtel Solvay, l’Hôtel Max Hallet, ou l’Hôtel Tassel, mais aussi d’autres lieux exceptionnels comme la Maison Autrique, le bureau et l’hôtel van Eetvelde, la Maison Devalck, la Maison Taelemans, l’ancien atelier et maison du sculpteur Ernest Salu ou l’Église Saint-Jean Baptiste, pour ne citer qu’eux.

Le premier week-end de festival permettra de s’initier à l’Art nouveau et l’Art déco lors d’une conférence donnée le 16 mars ou encore de participer à un débat pour savoir «Comment ressusciter les intérieurs de la Villa Cavrois?», lors des Apéros du Patrimoine, le 19 mars.

Durant le week-end des 23 et 24 mars, un programme «spécial familles» adapté aux plus jeunes sera proposé en collaboration avec le CIVA, KANAL – Centre Pompidou, Maison Autrique et BOZAR. Des visites spécifiques pour les personnes malvoyantes et malentendantes seront par ailleurs organisées. Une conférence sur la colonie d’artistes de «Gödöllö» se tiendra de plus au centre culturel hongrois. Le public germanophone pourra assister, pour la première fois, à des visites guidées en allemand pendant toute la durée de ce second week-end de festival.

La foire d’objets Art nouveau et Art déco aura lieu, comme à son habitude, le dimanche du week-end de clôture, de 10 h 00 à 18 h 00 à Schaerbeek.

Le BANAD Festival est organisé par Explore. Brussels et ses associations membres que sont ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Velo.