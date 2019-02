Safer Internet Day: 5 conseils pour protéger les enfants des dangers d’internet

À l’occasion de la Journée mondiale «Safer internet day», penchons-nous sur l’utilisation d’internet par nos enfants et la façon dont nous pouvons les prévenir des dangers avec Ciska Schrooten, experte en éducation chez Switch.

Il faut bien l’admettre, les enfants utilisent souvent beaucoup plus facilement internet que leurs parents mais en sous-estiment néanmoins les dangers. Du coup, on peut se demander quelle attitude adopter ou comment aider au mieux ces enfants. Ciska Schrooten, experte en éducation chez Switch, donne cinq conseils pour une meilleure éducation aux médias en cette Safer Internet Day.

+ À lire aussi: Google lance Youtube Kids en Belgique, une application vidéo dédiée aux 3-12 ans

1. Utilisez vous-même les réseaux sociaux

«Créez un compte sur les réseaux sociaux utilisés par vos enfants pour savoir de quoi ils parlent. En découvrant ce qui s’y passe, vous apprendrez à mieux connaître vos enfants et vous pourrez ainsi mieux évaluer les risques et les possibilités de ces plateformes», explique Ciska Schrooten.

2. Sachez ce qui se passe à l’écran

«Une heure et demie au maximum par jour sur l’iPad et seulement après 19h? OK, mais sachez surtout ce qui se passe sur cet iPad, précise Ciska Schrooten. Utiliser l’iPad pour Smartschool, c’est autre chose que d’y jouer des jeux. Faites donc la différence entre ces différents types d’utilisation et de temps à l’écran. Une approche trop restrictive pourrait entraver le développement des compétences numériques de votre enfant ainsi que ses capacités en ligne, et ce n’est pas ce que vous voulez.»

3. Jouez aussi

Les jeux permettent également de stimuler le développement de toute une série d’aptitudes chez les enfants.

«Minecraft, par exemple, stimule considérablement la capacité des enfants à résoudre des problèmes, souligne l’experte en éducation de Switch. Prenez donc le temps de jouer en ligne avec votre enfant. Vos liens s’en trouveront renforcés.»

4. Dépassez la notion d’«addiction»

Votre enfant passe son temps à jouer? «Demandez-vous pourquoi votre enfant aime tant jouer en ligne, dit Ciska Schrooten de Switch. Et n’abusez pas du terme “addiction”. Un jeune qui souffre véritablement d’addiction aux jeux en ligne ne s’arrête jamais même lorsque cela devient problématique comme en cas de négligence des amitiés, de mauvais résultats scolaires et de manque de sommeil. Ne vous inquiétez pas trop vite: l’ordinateur fait désormais littéralement partie de notre vie, et les jeux en ligne aussi.»

5. Parlez du «sexting»

«Il est naïf de croire que votre enfant ne sera jamais confronté au sexting. Aussi, est-il important de lui faire comprendre ce qui est normal et autorisé et ce qui ne l’est pas. En abordant le sujet, vous gagnerez la confiance de votre enfant. Et en cas de problème, votre enfant osera vous en parler.»