Le VAR aurait dû intervenir pour un penalty en faveur du Club Bruges contre La Gantoise

Le VAR aurait dû intervenir pour demander à l’arbitre, Bram Van Driessche, d’aller visionner une phase litigieuse dans le rectangle gantois «afin de siffler penalty» à la 90e minute du derby entre le Club de Bruges et La Gantoise (1-1) pour le compte de la 24e journée du championnat de Belgique dimanche au stade Jan Breydel.

«Hans Vanaken veut aller au duel avec Dylan Bronn dans la surface de réparation afin de prendre la possession du ballon. Birger Verstraete veut aider son coéquipier, arrive en courant, saute au-dessus de la balle et percute Hans Vanaken. L’arbitre laisse jouer et le VAR n’intervient pas non plus. Dans ce cas-ci, le VAR aurait toujours dû demander à l’arbitre d’aller visionner les images afin de siffler penalty», estime Johan Verbist, le patron des arbitres belges, dans son analyse des phases du week-end sur le site de l’Union belge de football.