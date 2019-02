Malgré une baisse, le chômage en Hainaut reste supérieur à la moyenne wallonne

Le taux de chômage en Hainaut est en baisse à 13,1% en 2018. Ce taux est toutefois encore supérieur à celui de la Wallonie et à celui de la Belgique, d’après les traditionnelles statistiques présentées mardi par Hainaut Développement.

Après une augmentation (19%) du taux de chômage en Hainaut en 2013, la baisse amorcée en 2014 (18,3%) s’est poursuivie pour arriver à 13,1% en 2018. Le taux en Hainaut reste toutefois supérieur aux taux de la Wallonie (11,1%) et de la Belgique (8,1%).

Les statistiques montrent des disparités dans les arrondissements du Hainaut avec des taux de chômage allant de 10,6% à Tournai, 11,4% à Ath et à Soignies, 11,6% à Mouscron, 12,5% à Thuin, 14,2 et 14,7% à Mons et à Charleroi. Au niveau des communes, les chiffres indiquent que 68 des 69 entités du Hainaut ont un taux de chômage moins élevé en 2018 qu’en 2017. Quatre communes affichent toutefois encore des chiffres supérieurs à 17%: Quiévrain (19%), Colfontaine (17,5%), Charleroi (17,2%), Farciennes (17,8%).

La part des demandeurs d’emploi indemnisés (DEI) de moins de 25 ans en Hainaut est légèrement supérieure à celle de la Wallonie (+ 0,6%) et de la Flandre (+ 0,9%).

Les chiffres du Hainaut montrent, par ailleurs, des tendances différentes pour les taux de DEI selon les études faites. Le Hainaut affiche des taux supérieurs à ceux des autres régions pour les DEI diplômés du primaire (27,1% contre 24,8% en Wallonie et 25,4% en Flandre) ou du secondaire inférieur ou du 2e degré (23,1% contre 20,8% et 21,2%). Le taux en Hainaut est toutefois plus favorable pour les DEI ayant un diplôme du secondaire du 3e degré (34,8% contre 36,1% et 24,4%). Idem pour les DEI avec un diplôme du supérieur: 11,3% en Hainaut contre 14,6% en Wallonie et 19,1% en Flandre.

Au niveau du revenu d’intégration sociale (RIS), les chiffres du Hainaut depuis 1990 montrent la plus forte progression avec 48,4 bénéficiaires par 1 000 habitants âgés de 18 à 64 ans. Charleroi a la part de RIS la plus élevée (80,9 bénéficiaires pour 1 000 habitants) et Silly la plus favorable (4,3 bénéficiaires pour 1 000 habitants).