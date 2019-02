Les travaux de la Maison de la Culture de Tournai ne reprendront pas avant avril

Des câbles qui pendouillent un peu partout et dont on ne sait ni d’où ils viennent, ni où il vont, c’est ce que l’on peut observer sur le chantier de la Maison de la Culture à l’heure actuelle… ÉdA – 40919715160

Ce n’est pas un poisson, les travaux de la Maison de la culture ne reprendront pas avant le mois d’avril. Au plus tôt…

Dans un article daté du 18 janvier, nous expliquions pourquoi les travaux de la Maison de la culture de Tournai n’ont pas réellement débuté le 1er octobre 2018 comme c’était prévu.

Lors du déshabillage des espaces à rénover, les ouvriers sont tombés sur de nombreux câbles et des tuyauteries allant en tous sens et dont personne ne pouvait réellement dire s’ils étaient ou non opérationnels. Impossible donc de savoir s’ils pouvaient être coupés sans priver d’énergie la zone de la Maison de la Culture qui doit rester opérationnelle pendant toute la durée des travaux.

++ Revoir la vidéo sur l’état du chantier actuellement en cliquant ici++

Et sans savoir non plus si la sécurité des travailleurs pouvait ou non être compromise. De plus, le cahier des charges concernant ces travaux présenterait certaines lacunes importantes comme, par exemple, l’obligation, pour l’entreprise chargée de gérer ces travaux spécifiques, de laisser en fonction un système de sécurité qui n’était en réalité déjà plus opérationnel avant le lancement du chantier…

Bref, pour ces raisons et d’autres, les travaux ont été «statés», selon l’expression juridique signifiant qu’ils seront tenus en suspens en attendant qu’ils puissent reprendre. Ce qui, selon des informations confirmées par la Ville de Tournai, ne devrait pas être le cas avant – au plus tôt – le mois d’avril prochain!

Qui va payer?

La reprise est notamment conditionnée à l’acceptation, par le Collège, des coûts supplémentaires que cette situation engendrera inévitablement. Sans compter ce qu’il faudra débourser pour les frais d’installation de chantier qui risquent eux aussi de gonfler au fil du temps. Pour ne prendre qu’un exemple, il faudra continuer à payer la location des containers implantés sur le site depuis cinq mois déjà.

C’est aussi sans compter sur les recours que pourraient introduire les entreprises impactées, lesquelles voient leur planning chamboulé par cette situation. Il y a fort à parier que l’on cherchera dès lors à déterminer qui est responsable de cette situation, question de lui envoyer la facture…