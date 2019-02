VIDÉOS | L’hommage de Guillaume Gillet, buteur face à Béziers, à Emiliano Sala

L’ancien Diable rouge a dédicacé son premier but en Sang et Or (D2 française) à son ancien coéquipier argentin disparu il y a deux semaines dans la Manche.

Soirée forte en émotions, hier soir, pour Guillaume Gillet. Ancien coéquipier d’Emiliano Sala à Nantes, l’ancien Anderlechtois a salué la mémoire de l’attaquant argentin, dont l’avion a été retrouvé récemment dans la Manche, à plusieurs reprises lors du match Lens - Béziers.

Profitant d’abord de l’arrêt du match à la 9e minute pour saluer la mémoire d’Emiliano Sala à coups d’applaudissements, comme l’ensemble des joueurs et du stade Bollaert-Delelis , le milieu belge a ensuite rendu un hommage plus personnel en célébrant son premier but sous le maillot sang et or en pointant ses mains vers le ciel.

«Le but tombe quelques minutes seulement après le moment de recueillement pour Emiliano, raconte Guillaume Gillet au micro du RC Lens. Je suis très heureux de pouvoir lui dédier ce but. Pas mal de coéquipiers à lui ont marqué ces dernières semaines et c’est tout ce qu’il mérite.»