Meurtre de la pédicure à Hannut: Stéphane Médot «véritable bombe à retardement»

La personnalité dangereuse de Stéphane Médot a été épinglée par Me Wilmotte devant la cour d’assises de Liège, dans le cadre du procès sur le meurtre de la pédicure de Hannut Chantal Humblet.

Les avocats des parties civiles ont entamé ce mardi matin devant la cour d’assises de Liège leurs plaidoiries au procès de Stéphane Médot (40 ans) et Sabrina Joannes (42 ans), accusés d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Chantal Humblet (53 ans). La personnalité dangereuse de Stéphane Médot a été épinglée par Me Wilmotte.

Stéphane Médot (40 ans) et Sabrina Joannes (42 ans) sont accusés d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Chantal Humblet (53 ans) à Lens-Saint-Rémy le 31 mai 2016. Chantal Humblet, une pédicure, avait été étouffée et étranglée.

«Il a commis 15-20 braquages avec usage d’armes, utilisation de grenades et prises d’otages»

L’avocat des enfants de la victime, Me Alexandre Wilmotte, a affirmé dès le début de sa plaidoirie que la crédibilité des deux accusés doit être considérée comme nulle. L’avocat a notamment pointé la personnalité de Stéphane Médot et ses très lourds antécédents judiciaires qui démontrent sa capacité à faire usage de violences. «Il a commis 15-20 braquages avec usage d’armes, utilisation de grenades et prises d’otages. C’est une véritable bombe à retardement. Quand il a besoin de fric, il fait tout ce qu’il faut pour y arriver. Il est capable de planifier tout et de comprendre ce qui se passe. Expérimenté, il mesure parfaitement les conséquences de ses actes. En allant agresser Chantal Humblet à visage découvert, que pouvait-il espérer?», a plaidé l’avocat.

La partie civile a aussi épinglé la personnalité de Sabrina Joannes, décrite comme une menteuse, une manipulatrice et une arnaqueuse par une majorité de témoins. Comme Stéphane Médot, elle ne s’est jamais remise en question. «Elle connaissait le passé de braqueur de Médot et ses capacités de violence», a souligné Me Wilmotte.

Le conseil des victimes a souligné que Stéphane Médot et Sabrina Joannes ont déterminé ensemble un scénario avec un vendeur de vins qui devait rencontrer la victime. «Un piège extrêmement vicieux», a annoncé Me Wilmotte avant de rappeler les circonstances violentes de la scène imposée à la victime.

La partie civile a aussi soulevé la question de l’éventuelle présence de Sabrina Joannes dans l’habitation de Chantal Humblet au moment de son agression. Son ADN a été retrouvé sur un collier Colson utilisé pour menotter la victime. Mais Sabrina Joannes portait aussi des «bleus» sur les cuisses, qui pourraient résulter de coups reçus alors qu’elle aidait Stéphane Médot à maîtriser la victime. «Sabrina Joannes a d’abord prétendu avoir été victime d’un viol pour justifier ces traces. C’était un scénario pour trouver une explication à ses hématomes. Et si elle continue à mentir sur l’origine de ces coups, c’est parce qu’elle veut cacher quelque chose», a plaidé Me Wilmotte.

Selon la partie civile, Stéphane Médot et Sabrina Joannes doivent être déclarés coupables du même fait, avec un degré de responsabilité identique. Me Wilmotte a insisté sur les manœuvres violentes posées par Stéphane Médot qui démontrent son intention de tuer. L’avocat estime que les deux accusés doivent être déclarés coupables d’avoir commis un vol avec la circonstance aggravante de meurtre.