VIDÉO| Les deux journalistes de «Quotidien» racontent leur arrestation au Venezuela

Les deux journalistes français arrêtés au Venezuela ont raconté leurs deux journées de détention. Ils ont été menottés, fouillés, interrogés et puis finalement expulsés.

Envoyés au Venezuela pour couvrir la crise politique pour l’émission «Quotidien», deux journalistes français ont été arrêtés et interrogés pendant deux jours. Ils ont finalement été relâchés et expulsés du pays.

Hier soir, Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé sont revenus sur leur mésaventure vénézuélienne, dans leur propre émission. Interrogés par Yann Barthes, ils ont expliqué être entrés dans le pays sans visa de journaliste, à cause d’un timing trop serré.

Sur place, ils sont repérés par des policiers armés, alors qu’ils filment les alentours du palais présidentiel de Caracas. Ils sont rapidement arrêtés. C’est alors que débute une série d’interrogatoires par les services secrets vénézuéliens et de transferts dans différents lieux de détention. Pris pour des «ennemis, des espions», les journalistes se voient privés d’informations et de moyens de communiquer avec «le monde extérieur». Ligotés et menacés, ils disent avoir vécu «des montagnes russes».

Beaucoup de stress et d’incertitudes, donc, pour les deux journalistes, avant une libération soudaine. Les deux journalistes ont été expulsés jeudi après que la France, notamment, ait exigé leur libération.

Pendant leur détention, Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé ont rencontré d’autres journalistes, eux aussi arrêtés par les autorités. L’ONG Reporters sans frontières a demandé au gouvernement de Nicolas Maduro le «respect de la liberté d’information» et dénoncé les confiscations de matériel (caméras, téléphones portables...) ainsi que la censure sur les radios et télévisons locales.

Sans mentionner explicitement les arrestations de ces jours-ci, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza a dénoncé sur Twitter le fait que des journalistes étrangers soient entrés dans le pays «sans réaliser auparavant la demande de permis de travail auprès de nos consulats».