Attentat au Musée juif de Belgique: Alexandre Strens déjà en «coma profond» à l’arrivée des secours

Si son décès n’a été prononcé que le 6 juin, Alexandre Strens était déjà en état de «coma profond» à l’arrivée du SMUR au Musée juif de Belgique le 24 mai, selon un médecin légiste entendu devant la cour d’assises de Bruxelles.

Alexandre Strens était déjà en état de «coma profond» à l’arrivée du SMUR au Musée juif de Belgique le 24 mai, a indiqué ce mardi devant la cour d’assises un médecin légiste. Si son décès n’a été prononcé que le 6 juin, soit deux semaines après les faits, le diagnostic de mort cérébrale prévalait déjà depuis plusieurs jours.

«Il est raisonnable de penser qu’il n’y avait plus de perception de souffrance» pendant l’hospitalisation d’Alexandre Strens, a indiqué le médecin légiste, précisant que le cortex cérébral avait été mis hors-service dès le départ. «Vu les lésions, la perte de conscience a dû être très rapide.»

Sur les images de vidéosurveillance, on voit les jambes de la victime bouger. Il s’agit de «mouvements incontrôlés qui peuvent être épileptiques, des réflexes nerveux», a expliqué l’expert.

L’autopsie du corps d’Alexandre Strens a révélé que le décès était la conséquence d’un tir unique l’ayant atteint en région frontale. L’examen n’a révélé «aucun indice de tir rapproché», bien que celui-ci ne peut être fermement exclu, a commenté le légiste lors de la projection des photos d’autopsie de la victime.

Si le tir a une trajectoire «légèrement descendante» alors que le jeune homme mesurait plus d’1,90m et que l’auteur est nettement plus petit, cela s’explique par la position de la tête, qui devait être penchée, a clarifié l’expert.

«Dès le départ, la situation était gravissime et le pronostic sombre. Le décès a été rapidement suggéré par les différents spécialistes qui se sont penchés sur son cas. Les signes de vie cérébrale ont disparu très rapidement», a encore expliqué le médecin.