Poursuivi pour fraude fiscale, Mourinho accepte une peine d’un an de prison et une amende

Après Cristiano Ronaldo, c’est au tour de José Mourinho de conclure avec le juge espagnol un accord après avoir été reconnu coupable de fraude fiscale.

Bien qu’il ait quitté l’Espagne depuis 2013, «The Special One» était lui aussi poursuivi par le fisc pour avoir dissimulé 3,3 millions d’euros entre 2011 et 2012, à l’époque où il entraînait le Real Madrid.

L’ancien entraîneur de Manchester United a conclu un accord avec le fisc et le parquet. Un accord lui infligeant une peine d’un an de prison et pour lequel il aurait accepté de rembourser la somme dissimulée ainsi qu’une amende de plus de 2 millions d’euros.

Signalons qu’en Espagne, la justice impose le sursis pour les condamnations inférieures à 24 mois de prison