Longueville démissionne de Warnant!

Pierre Longueville a décidé de quitter Warnant. Au plus tard en fin de saison, mais peut-être plus rapidement encore.

Énorme coup de tonnerre à Warnant! Pierre Longueville a décidé de remettre sa démission au président Guy Houssa. «En désaccord avec la décision de mon président Guy Houssa de vouloir se séparer de deux membres de mon staff au terme de la saison malgré des résultats sportifs bien au-dessus de nos espérances, j’ai décidé de ne plus entraîner Warnant la saison prochaine.»

L’entraîneur, champion de P1 la saison dernière et en course pour le tour final de D3, n’est pas certain de vouloir continuer pour le reste de cette saison. «Je réserve ma réponse pour les 11 matchs encore à jouer.»

Assurément un grand coup de théâtre dans la saison sportivement réussie de Warnant.