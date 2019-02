Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mardi

La jeune Emmy fauchée par trois automobilistes dont un fuyard; allocation universelle pour les jeunes: bonne idée?; l’assassin présumé de Wivinne Marion était sous influence de stup(s)...Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 5 février.

Drame à Finnevaux: pas la première dispute

La thèse du meurtre suivi d’un suicide dans le contexte d’une séparation difficile a été confirmée par le parquet de Namur, dans le drame conjugal qui a eu lieu à Finnevaux (Houyet).

Selon un témoignage, il y avait déjà eu altercation entre Arnaud Mathieu (35 ans) et son ex-compagne, Valentine Diskeuve (33 ans).

Xavier Van Dam était sous influence de stupéfiant(s)

Comme nous l’expliquions dans nos colonnes, ce lundi, le rapport toxicologique de l’assassin présumé de Wivinne Marion était attendu par les avocats.

Le résultat, dans les grandes lignes, est désormais connu: Xavier Van Dam était sous influence de stupéfiant(s) le 1er novembre 2018.

Allocation universelle pour les jeunes: «une logique redistributive»

«Finalement, c’est un beau sujet. Je vais me connecter dessus et en discuter avec mes étudiants.»: Jean Hindrickx est économiste à l’UCL. Hier, l’homme découvrait en «temps réel» la proposition d’Écolo. Celle qui prône une allocation universelle pour les jeunes âgés entre 18 et 26 ans (La Libre). C’est-à-dire que tous les jeunes dans cette tranche d’âge recevraient une somme mensuelle oscillant entre 460 et 600 euros.

Ce revenu viendrait en complément des aides sociales préexistantes. Par contre, exit les allocations familiales et le crédit d’impôt pour enfants à charge.

Emmy, 18 ans, mortellement fauchée par trois automobilistes dont un fuyard

Comme chaque jour de la semaine, Emmy Hamoir quittait son domicile, rue des Prisonniers à Hingeon, aux alentours de 7h20 afin de prendre le bus de l’autre côté de la N80, direction Namur. Mais lundi, alors qu’elle traversait le passage pour piétons, elle a été percutée par un premier conducteur.

La victime a alors été envoyée dans l’autre sens de la circulation où elle a été heurtée par un deuxième puis un troisième automobiliste, qui a jugé bon de prendre la fuite avant de finir par se présenter à la police.

Objets trouvés: BSCA bat des records

Comme la fréquentation qui connaît des pics jusqu’à 40 000 passagers par jour, le nombre de bagages et objets perdus/trouvés à l’aéroport de Charleroi est en constante augmentation. Installé dans le terminal 1 entre la salle de réception des bagages et la sortie, le service «Lost and found» en réceptionne quotidiennement plus d’une centaine en moyenne.

«Tout à donner» dans une maison avant sa démolition

Ce week-end, on pouvait se servir allègrement dans une maison située au numéro 740 de la chaussée de Louvain à Champion.

Du sol au toit, tout était à donner et l’opération a plutôt bien fonctionné puisque d’importants éléments ont fait le bonheur de plusieurs acquéreurs.

L’underground bourgeonne à Dour, «En attendant le printemps»

À Dour, il y a le bien nommé festival éponyme. Mais il y a aussi «En attendant le printemps». Plus confidentiel, il entend mettre en lumière une culture souterraine, mais tellement vivante.

Découverte.

Chantal Ladesou: «Je ne fais pas mon âge et ça me coûte assez cher…»

Son âge, son mari, son nouveau statut de grand-mère… Chantal Ladesou se confie, toujours aussi cash dans son nouveau spectacle.

L’humoriste et comédienne revient seule en scène avec On the road again. Et s’arrêtera six fois en Belgique.

Interview.

Insolite à Waimes: c'est quoi, le «Quadrix»?

À travers les chemins escarpés du plateau fagnard, de drôles d’engins bravent sans mal obstacles et dénivelés: des trottinettes électriques deux roues plus classiques, d’abord, mais aussi ces impressionnantes machines, dites «Quadrix». Uniques dans la région, ces trottinettes à quatre roues font la renommée de la société waimeraise Eastern Valley Activities. «En Wallonie, je suis un des seuls à les mettre en location, explique le patron Thomas Piette qui a lancé son affaire fin 2018. J’avais envie de proposer une activité qui ait une certaine écologie. Je trouvais l’idée de ces trottinettes électriques super-sympa.»

Depuis quelques semaines, ces Quadrix font le bonheur des personnes à mobilité réduite, mais aussi de quiconque aimerait profiter d’une balade en position assise.

Changer de vie pour devenir maraîcher

Au départ rien ne destinait Thomas Dombard et sa compagne Anaëlle Dormans à s’investir dans la permaculture. Respectivement officier à l’armée et architecte d’intérieur, le jeune couple a vu sa vie prendre une nouvelle tournure, il y a cinq ans. «On a commencé à réfléchir à notre philosophie de vie, se souvient Thomas Dombard. On s’est assez rapidement tournés vers une alimentation bio.»

Cette période de réflexion intense a finalement débouché sur un changement drastique de mode de vie.

