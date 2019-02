Le quartier Rempart des Moines réaménagé

CARTE | L’espace public du quartier Rempart des Moines, dans le Pentagone bruxellois, va être rénové. Les trottoirs seront plus larges, une zone plain-pied sera intégrée et le potager sous la fresque de Brecht Evens intégrera un jardinet.

La Ville de Bruxelles annonce le début des travaux de réaménagement des abords de la rue Rempart des Moines, dans le quartier Dansaert. Le chantier a débuté ce 4 février dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Jardin aux Fleurs. Sont visés: renforcement du maillage vert et apaisement de la circulation. En effet, «le quartier a hérité d’un bâti très dense, de rues étroites et d’un tissu urbain morcelé, du fait de son passé industriel», note Ans Persoons (Change.Brussels), échevine de l’Urbanisme et des Espaces Publics.

Concrètement, voici les mesures annoncées: réduction de la largeur des chaussées afin de réduire la vitesse de circulation, élargissement des trottoirs, zone de plain-pied autour du square Jacques Brel reliée aux trottoirs de la rue de la Serrure, espace de détente intégrant un revêtement de sol coloré et des bancs design en bois conçus par l’artiste Lucile Soufflet, liaison piétonne avec espace de détente entre les rues du Grand-Serment, du Rempart des Moines et du Houblon.

Ville de Bruxelles

Rayon verdure, un alignement d’une dizaine d’arbres sera ajouté et le potager situé au pied de la fresque Brecht Evens sera réaménagé et intégrera un jardinet design conçu par l’artiste Damien Gernay. «Une réflexion sera faite pour récupérer les eaux de pluies pour l’exploitation du potager», précise encore le communiqué. Un espace de jeux est prévu à côté du potager, avec des bancs et un revêtement de sol souple sur toute la parcelle.

Le projet résulte d’un processus de participation citoyenne mené par la Ville de Bruxelles en collaboration avec le MAD. Plusieurs sessions publiques ont été organisées pour récolter les avis des habitants à propos du réaménagement du potager, de la rue du Grand-Serment et du square Jacques Brel. «La végétalisation et la réduction de la vitesse du trafic contribueront à un quartier apaisé, sûr et convivial», conclut Arnaud Pinxteren (Ecolo), Échevin de la Rénovation urbaine et de la Participation citoyenne.

La durée des travaux est estimée à 8 mois. Le chantier n’aura pas d’impact sur les transports en commun «et le passage des piétons, des cyclistes, des PMR ainsi que l’accès aux commerces est garanti pendant toute la durée des travaux», promet la Ville.